В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"
В России стартовала традиционная акция ко Дню Победы "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В России началась акция "Георгиевская ленточка", в этом году она пройдет во всех российских регионах, включая новые, передает корреспондент РИА Новости.
"Мне очень приятно сегодня поздравить вас со стартом нашей акции "Георгиевская ленточка", — сказала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова во время открытия тематической фотовыставки в Совете Федерации.
Председатель движения "Волонтеры Победы", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила, что в этом году символику будут раздавать более 30 тысяч волонтеров.
"За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты стало шире: если раньше этот символ был связан с гордостью за Победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — добавила она.
По словам гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, ныне акция "обрела новое значение и смысл".
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"За минувший год смысл и значение "Георгиевской ленточки" изменились. Если раньше это была память о той, уже давней, но очень важной для всей страны, для всего народа и для всего мира победе, то сегодня с георгиевской лентой наши бойцы, наши герои повторяют подвиг наших отцов и дедов. Мы вновь боремся с нацизмом, вновь боремся с режимом, который делит людей на сорта", — сказал он.
Фотовыставка, приуроченная к старту акции, открылась в холле Совета Федерации. На ней представлены фотографии волонтеров, раздающих ленты в разных уголках России.
Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве в преддверии Дня Победы. По традиции начало ей было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилось это уже ставшее народным движение.
Символ уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне, георгиевские ленты, с самого утра можно получить у стен "России сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Акция "Георгиевская ленточка" проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня". Во всех регионах России в 2023 году она проходит с 25 апреля по 9 мая.
В день старта акции на Зубовском бульваре также открыта выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" — о российских солдатах, участниках спецоперации, героизм которых перекликается с героизмом их предков, солдат Великой Отечественной войны. Героев фотопроекта самых разных мирных профессий объединяет одно — необходимость защитить свою страну и ее граждан.
Символ уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне, георгиевские ленты, с самого утра можно получить у стен "России сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Акция "Георгиевская ленточка" проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня". Во всех регионах России в 2023 году она проходит с 25 апреля по 9 мая.
В день старта акции на Зубовском бульваре также открыта выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" — о российских солдатах, участниках спецоперации, героизм которых перекликается с героизмом их предков, солдат Великой Отечественной войны. Героев фотопроекта самых разных мирных профессий объединяет одно — необходимость защитить свою страну и ее граждан.