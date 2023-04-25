https://ria.ru/20230425/lenoblast-1867532239.html

Ленобласть привлекла экспертов к обсуждению строительства дороги в Мурино

Ленобласть привлекла экспертов к обсуждению строительства дороги в Мурино - РИА Новости, 25.04.2023

Ленобласть привлекла экспертов к обсуждению строительства дороги в Мурино

Власти Ленинградской области привлекли в рабочую группу по проработке предложений жителей города о новой дороге в городе Мурино деятелей науки, общественников и РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:30

2023-04-25T11:30

2023-04-25T11:30

ленинградская область

санкт-петербург

дороги

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области привлекли в рабочую группу по проработке предложений жителей города о новой дороге в городе Мурино деятелей науки, общественников и строителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Как отметили в обладминистрации, новая дорога разгрузит развязку с кольцевой автомобильной дорогой (КАД) Санкт-Петербурга и уберет пробки на Охтинской аллее в Мурино. Привлеченные в рабочую группу эксперты отметили важность проекта для развития всей западной части города: за два последних года транспортные потоки этого района целиком переключились на развязку, которая стала, по сути, основным въездом-выездом."Подключенные к развязке круговой перекресток и Охтинская аллея в часы пик начинают замедляться из-за большого количества транспорта, а улица Шувалова берет на себя весь поток машин, уходящих вглубь новых кварталов", – отметили в пресс-службе добавив, что следующая встреча намечена уже на строительной площадке, когда подрядная организация обустроит городок."При строительстве любого крупного объекта важно понимать баланс мнений. Именно поэтому область пригласила экспертов и уже приступила к анализу поступивших предложений жителей", — подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов.На прошлой неделе Ленобласть заключила контракт на стройку новой дороги от кругового перекрестка в сторону Ручьевского проспекта. "Ленавтодор" начал рассматривать предложения, которые собирали депутаты Мурино вместе с жителями. На эту работу предусмотрено около трех месяцев в рамках разработки рабочей документации под стройку. В основном они касаются увеличения количества пешеходных переходов, левых поворотов и схем движения транспорта, напомнили в пресс-службе обладминистрации.

https://ria.ru/20230425/lenoblast-1867531680.html

санкт-петербург

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, дороги