https://ria.ru/20230425/lada-1867690895.html

Новое семейство автомобилей Lada получит название X-Cross

Новое семейство автомобилей Lada получит название X-Cross - РИА Новости, 25.04.2023

Новое семейство автомобилей Lada получит название X-Cross

Новое семейство автомобилей Lada, сборка которых начнется на заводе "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге, получит название X-Cross, сообщил журналистам президент... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:12

2023-04-25T18:12

2023-04-25T18:32

экономика

авто

санкт-петербург

максим соколов

автоваз

lada vesta

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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Новое семейство автомобилей Lada, сборка которых начнется на заводе "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге, получит название X-Cross, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Соколов также отметил, что "АвтоВАЗ" ведет переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами по сборке машин под брендом Lada на трех своих заводах. Таким образом, у "АвтоВАЗа" может появиться еще два новых семейства в дополнение к X-Cross. "Это будут семейства не только в традиционном классе B или B плюс, в котором мы работаем, и в котором появятся скоро наши новые продукты. Мы делаем революционный шаг линейки Lada в новые классы: С - там будут производится кроссоверы и D, в котором мы будем производить и кроссоверы, и седаны", - добавил топ-менеджер. Как отмечали в "АвтоВАЗе" в конце марта, производство на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать в мае-июне.

https://ria.ru/20230425/tseny-1867667987.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, авто, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, lada vesta