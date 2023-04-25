https://ria.ru/20230425/lada-1867690895.html
Новое семейство автомобилей Lada получит название X-Cross
Новое семейство автомобилей Lada получит название X-Cross - РИА Новости, 25.04.2023
Новое семейство автомобилей Lada получит название X-Cross
Новое семейство автомобилей Lada, сборка которых начнется на заводе "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге, получит название X-Cross, сообщил журналистам президент... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:12
2023-04-25T18:12
2023-04-25T18:32
экономика
авто
санкт-петербург
максим соколов
автоваз
lada vesta
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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Новое семейство автомобилей Lada, сборка которых начнется на заводе "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге, получит название X-Cross, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Соколов также отметил, что "АвтоВАЗ" ведет переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами по сборке машин под брендом Lada на трех своих заводах. Таким образом, у "АвтоВАЗа" может появиться еще два новых семейства в дополнение к X-Cross. "Это будут семейства не только в традиционном классе B или B плюс, в котором мы работаем, и в котором появятся скоро наши новые продукты. Мы делаем революционный шаг линейки Lada в новые классы: С - там будут производится кроссоверы и D, в котором мы будем производить и кроссоверы, и седаны", - добавил топ-менеджер. Как отмечали в "АвтоВАЗе" в конце марта, производство на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать в мае-июне.
https://ria.ru/20230425/tseny-1867667987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Новое семейство автомобилей Lada получит название X-Cross
Новое семейство машин Lada, сборка которых начнется в Петербурге, получит название X-Cross
ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Новое семейство автомобилей Lada, сборка которых начнется на заводе "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге, получит название X-Cross, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
«
"Да, X-Cross, мы уже определились", - сказал он, комментируя новое семейство автомобилей под брендом Lada, производство которых запланировано в Петербурге.
Соколов также отметил, что "АвтоВАЗ"
ведет переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами по сборке машин под брендом Lada на трех своих заводах. Таким образом, у "АвтоВАЗа" может появиться еще два новых семейства в дополнение к X-Cross.
"Это будут семейства не только в традиционном классе B или B плюс, в котором мы работаем, и в котором появятся скоро наши новые продукты. Мы делаем революционный шаг линейки Lada в новые классы: С - там будут производится кроссоверы и D, в котором мы будем производить и кроссоверы, и седаны", - добавил топ-менеджер.
Как отмечали в "АвтоВАЗе" в конце марта, производство на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать в мае-июне.
"АвтоВАЗ" в мае повысит цены на автомобили Lada