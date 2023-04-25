https://ria.ru/20230425/kladbische-1867600325.html

В Приамурье разгромили свыше 40 надгробий на кладбище

В Приамурье разгромили свыше 40 надгробий на кладбище - РИА Новости, 25.04.2023

В Приамурье разгромили свыше 40 надгробий на кладбище

Несовершеннолетние дети разгромили свыше 40 надгробий на кладбище в Завитинске Амурской области, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:19

2023-04-25T14:19

2023-04-25T14:19

дети

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Несовершеннолетние дети разгромили свыше 40 надгробий на кладбище в Завитинске Амурской области, сообщает региональное УМВД. Как установили полицейские, погромы 23 и 24 апреля устраивали четверо детей 10-11 лет. Трое из них состоят на профилактическом учёте в ПДН, также их помещали в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей, четвертый на учёте не состоял. Установлено, что старший из них, осквернял могилы, бросая в них еду, оставленную посетителями кладбища в преддверии Радоницы. Трое других детей руками и ногами ломали надгробия и памятники. "Установлено, что четверо несовершеннолетних 10 и 11 лет в вечернее время 24 апреля повредили свыше 40 надгробий на территории местного кладбища", - говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности. Двое детей в ближайшее время определят в специальную (коррекционную) школу посёлка Юхта, один помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей УМВД. Мальчика 2011 года рождения поставят на профилактический учет в ПДН.

https://ria.ru/20230425/bita-1867556517.html

https://ria.ru/20230421/politsiya-1866969524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

дети, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), амурская область, россия