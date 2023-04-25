https://ria.ru/20230425/kladbische-1867600325.html
В Приамурье разгромили свыше 40 надгробий на кладбище
В Приамурье разгромили свыше 40 надгробий на кладбище - РИА Новости, 25.04.2023
В Приамурье разгромили свыше 40 надгробий на кладбище
Несовершеннолетние дети разгромили свыше 40 надгробий на кладбище в Завитинске Амурской области, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:19
2023-04-25T14:19
2023-04-25T14:19
дети
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
амурская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Несовершеннолетние дети разгромили свыше 40 надгробий на кладбище в Завитинске Амурской области, сообщает региональное УМВД. Как установили полицейские, погромы 23 и 24 апреля устраивали четверо детей 10-11 лет. Трое из них состоят на профилактическом учёте в ПДН, также их помещали в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей, четвертый на учёте не состоял. Установлено, что старший из них, осквернял могилы, бросая в них еду, оставленную посетителями кладбища в преддверии Радоницы. Трое других детей руками и ногами ломали надгробия и памятники. "Установлено, что четверо несовершеннолетних 10 и 11 лет в вечернее время 24 апреля повредили свыше 40 надгробий на территории местного кладбища", - говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности. Двое детей в ближайшее время определят в специальную (коррекционную) школу посёлка Юхта, один помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей УМВД. Мальчика 2011 года рождения поставят на профилактический учет в ПДН.
https://ria.ru/20230425/bita-1867556517.html
https://ria.ru/20230421/politsiya-1866969524.html
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), амурская область, россия
Дети, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Амурская область, Россия
В Приамурье разгромили свыше 40 надгробий на кладбище
В Приамурье несовершеннолетние дети разгромили свыше 40 надгробий на кладбище в Завитинске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Несовершеннолетние дети разгромили свыше 40 надгробий на кладбище в Завитинске Амурской области, сообщает региональное УМВД.
Как установили полицейские, погромы 23 и 24 апреля устраивали четверо детей 10-11 лет. Трое из них состоят на профилактическом учёте в ПДН, также их помещали в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей, четвертый на учёте не состоял. Установлено, что старший из них, осквернял могилы, бросая в них еду, оставленную посетителями кладбища в преддверии Радоницы. Трое других детей руками и ногами ломали надгробия и памятники.
Во Владимирской области мальчик по указанию отца избил битой подростка
"Установлено, что четверо несовершеннолетних 10 и 11 лет в вечернее время 24 апреля повредили свыше 40 надгробий на территории местного кладбища", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности. Двое детей в ближайшее время определят в специальную (коррекционную) школу посёлка Юхта, один помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей УМВД. Мальчика 2011 года рождения поставят на профилактический учет в ПДН.
В Нижегородской области нашли девушку, пинавшую по лицу пьяного мужчину