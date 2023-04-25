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Президент Чехии считает, что Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:41 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/kitay-1867492709.html
Президент Чехии считает, что Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине
Президент Чехии считает, что Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине - РИА Новости, 25.04.2023
Президент Чехии считает, что Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине, и считает, что Пекину нельзя доверять в посреднических усилиях для... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:41
2023-04-25T08:41
специальная военная операция на украине
в мире
петр павел
чехия
китай
украина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил, что Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине, и считает, что Пекину нельзя доверять в посреднических усилиях для урегулирования ситуации. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. "Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок... Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину", - заявил Павел в интервью газете Politico. Чешский лидер добавил, что не думает, что "Китай действительно заинтересован в разрешении войны в короткие сроки". По его мнению, Пекин "каждый день извлекает уроки из конфликта" и "внимательно следит за тем, что делает Россия и как реагирует Запад". В Пекине не раз заявляли, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции в отношении украинского кризиса. В КНР неоднократно призывали все стороны совместно создавать условия для мирных переговоров, называя первоочередной задачей содействие прекращению огня, а также "противодействие подливанию масла в огонь и усложнению проблемы". Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Пекин продолжит играть активную роль в содействии проведению мирных переговоров. В МИД Китая отмечали, что Китай всегда делает независимые суждения, которые основываются на обстоятельствах дела, "между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог".
https://ria.ru/20230425/sanktsionka-1867331916.html
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в мире, петр павел, чехия, китай, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петр Павел, Чехия, Китай, Украина
Президент Чехии считает, что Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине

Глава Чехии Павел считает, что Китай не заинтересован в разрешении конфликта на Украине

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил, что Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине, и считает, что Пекину нельзя доверять в посреднических усилиях для урегулирования ситуации.
Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок... Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину", - заявил Павел в интервью газете Politico.
Чешский лидер добавил, что не думает, что "Китай действительно заинтересован в разрешении войны в короткие сроки".
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По его мнению, Пекин "каждый день извлекает уроки из конфликта" и "внимательно следит за тем, что делает Россия и как реагирует Запад".
В Пекине не раз заявляли, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции в отношении украинского кризиса. В КНР неоднократно призывали все стороны совместно создавать условия для мирных переговоров, называя первоочередной задачей содействие прекращению огня, а также "противодействие подливанию масла в огонь и усложнению проблемы". Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Пекин продолжит играть активную роль в содействии проведению мирных переговоров. В МИД Китая отмечали, что Китай всегда делает независимые суждения, которые основываются на обстоятельствах дела, "между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог".
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