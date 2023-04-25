Президент Чехии считает, что Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине
Глава Чехии Павел считает, что Китай не заинтересован в разрешении конфликта на Украине
© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил, что Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине, и считает, что Пекину нельзя доверять в посреднических усилиях для урегулирования ситуации.
Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок... Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину", - заявил Павел в интервью газете Politico.
Чешский лидер добавил, что не думает, что "Китай действительно заинтересован в разрешении войны в короткие сроки".
По его мнению, Пекин "каждый день извлекает уроки из конфликта" и "внимательно следит за тем, что делает Россия и как реагирует Запад".
В Пекине не раз заявляли, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции в отношении украинского кризиса. В КНР неоднократно призывали все стороны совместно создавать условия для мирных переговоров, называя первоочередной задачей содействие прекращению огня, а также "противодействие подливанию масла в огонь и усложнению проблемы". Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Пекин продолжит играть активную роль в содействии проведению мирных переговоров. В МИД Китая отмечали, что Китай всегда делает независимые суждения, которые основываются на обстоятельствах дела, "между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог".