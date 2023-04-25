https://ria.ru/20230425/kazakhstan-1867576510.html
США предупредили Казахстан о рисках вторичных санкций за помощь России
США предупредили Казахстан о рисках вторичных санкций за помощь России - РИА Новости, 25.04.2023
США предупредили Казахстан о рисках вторичных санкций за помощь России
США предупреждают Казахстан о растущих рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за оказание помощи России в уклонении от наложенных... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:23
2023-04-25T13:23
2023-04-25T13:23
россия
сша
казахстан
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
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АСТАНА, 25 апр - РИА Новости. США предупреждают Казахстан о растущих рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за оказание помощи России в уклонении от наложенных на нее странами Запада торговых и финансовых ограничений, заявила во вторник помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в ходе "круглого стола" в Астане. "Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков. Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, с представителями правительства, с представителями частного сектора для того, чтобы ясно обозначить эти риски существующие, а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от санкций и мер экспортного контроля", - заявила Розенберг. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
https://ria.ru/20230412/kazakhstan-1864859145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, казахстан, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии
Россия, США, Казахстан, Владимир Путин, В мире, Санкции в отношении России
США предупредили Казахстан о рисках вторичных санкций за помощь России
Помощник главы Минфина США Розенберг предупредила Казахстан о санкциях за помощь России
АСТАНА, 25 апр - РИА Новости. США предупреждают Казахстан о растущих рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за оказание помощи России в уклонении от наложенных на нее странами Запада торговых и финансовых ограничений, заявила во вторник помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в ходе "круглого стола" в Астане.
"Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков. Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, с представителями правительства, с представителями частного сектора для того, чтобы ясно обозначить эти риски существующие, а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от санкций и мер экспортного контроля", - заявила Розенберг.
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине
, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против РФ. Президент России Владимир Путин
неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве
не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
Матвиенко назвала Казахстан подлинным интеграционным партнером для России