https://ria.ru/20230425/ivanov-1867740370.html

Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне спецоперации

Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.04.2023

Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне спецоперации

Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T21:51

2023-04-25T21:51

2023-04-25T22:09

специальная военная операция на украине

черногорск

дмитрий иванов

валентин коновалов

сибирский федеральный университет

кпрф

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в социальной сети "ВКонтакте".По его словам, парламентарий отправился в зону боевых действий добровольцем в феврале и проходил службу в "Группе Вагнера". У него остались жена и пятеро детей.Коновалов назвал Иванова честным, искренним и принципиальным человеком, выразив соболезнования его родным и близким.Иванов родился в 1976 году, окончил Сибирский федеральный университет. В 2018 году избран депутатом Верховного совет Хакасии от КПРФ. Был директором управляющей компании "Заря" в Черногорске.

черногорск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

черногорск, дмитрий иванов, валентин коновалов, сибирский федеральный университет, кпрф