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Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 25.04.2023 (обновлено: 22:09 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/ivanov-1867740370.html
Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне спецоперации
Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.04.2023
Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне спецоперации
Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T21:51
2023-04-25T22:09
специальная военная операция на украине
черногорск
дмитрий иванов
валентин коновалов
сибирский федеральный университет
кпрф
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в социальной сети "ВКонтакте".По его словам, парламентарий отправился в зону боевых действий добровольцем в феврале и проходил службу в "Группе Вагнера". У него остались жена и пятеро детей.Коновалов назвал Иванова честным, искренним и принципиальным человеком, выразив соболезнования его родным и близким.Иванов родился в 1976 году, окончил Сибирский федеральный университет. В 2018 году избран депутатом Верховного совет Хакасии от КПРФ. Был директором управляющей компании "Заря" в Черногорске.
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черногорск, дмитрий иванов, валентин коновалов, сибирский федеральный университет, кпрф
Специальная военная операция на Украине, Черногорск, Дмитрий Иванов, Валентин Коновалов, Сибирский федеральный университет, КПРФ
Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне спецоперации

Глава Хакасии сообщил о гибели депутата Верховного совета Иванова в зоне спецоперации

© Фото : Верховный совет ХакасииДепутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов
Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : Верховный совет Хакасии
Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, парламентарий отправился в зону боевых действий добровольцем в феврале и проходил службу в "Группе Вагнера". У него остались жена и пятеро детей.
Коновалов назвал Иванова честным, искренним и принципиальным человеком, выразив соболезнования его родным и близким.
Иванов родился в 1976 году, окончил Сибирский федеральный университет. В 2018 году избран депутатом Верховного совет Хакасии от КПРФ. Был директором управляющей компании "Заря" в Черногорске.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерногорскДмитрий ИвановВалентин КоноваловСибирский федеральный университетКПРФ
 
 
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