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Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне спецоперации
Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.04.2023
Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне спецоперации
Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T21:51
2023-04-25T21:51
2023-04-25T22:09
специальная военная операция на украине
черногорск
дмитрий иванов
валентин коновалов
сибирский федеральный университет
кпрф
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации, сообщил глава региона Валентин Коновалов в социальной сети "ВКонтакте".По его словам, парламентарий отправился в зону боевых действий добровольцем в феврале и проходил службу в "Группе Вагнера". У него остались жена и пятеро детей.Коновалов назвал Иванова честным, искренним и принципиальным человеком, выразив соболезнования его родным и близким.Иванов родился в 1976 году, окончил Сибирский федеральный университет. В 2018 году избран депутатом Верховного совет Хакасии от КПРФ. Был директором управляющей компании "Заря" в Черногорске.
черногорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черногорск, дмитрий иванов, валентин коновалов, сибирский федеральный университет, кпрф
Специальная военная операция на Украине, Черногорск, Дмитрий Иванов, Валентин Коновалов, Сибирский федеральный университет, КПРФ
Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне спецоперации
Глава Хакасии сообщил о гибели депутата Верховного совета Иванова в зоне спецоперации