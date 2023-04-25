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Руденя: Тверская область реализует 54 проекта по развитию туринфраструктуры - РИА Новости, 25.04.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:49 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/infrastruktura-1867682390.html
Руденя: Тверская область реализует 54 проекта по развитию туринфраструктуры
Руденя: Тверская область реализует 54 проекта по развитию туринфраструктуры - РИА Новости, 25.04.2023
Руденя: Тверская область реализует 54 проекта по развитию туринфраструктуры
Тверская область планирует реализовать 54 проекта по развитию туристической инфраструктуры в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:49
2023-04-25T17:49
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 25 апр – РИА Новости. Тверская область планирует реализовать 54 проекта по развитию туристической инфраструктуры в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, решение о предоставлении предпринимателям региона, занятым в сфере гостеприимства, поддержки на развитие туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" принято во вторник на заседании правительства Тверской области."Сегодня Тверская область пользуется большим спросом у туристов. Еще не начались майские праздники, а в тверских гостиницах, базах отдыха, загородных отелях практически не осталось свободных мест. Из-за введенных против России санкций у нас растет внутренний туризм, что позволяет нам модернизировать нашу инфраструктуру и создавать конкурентные туристические объекты. Люди хотят отдыхать в Центральной России, и мы готовы предоставить им эту возможность", – отметил на заседании правительства Руденя.Поддержку можно получить на реализацию проектов по нескольким направлениям.Поддержка оказывается на приобретение туристского оборудования, организацию круглогодичного функционирования плавательных бассейнов, разработку новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей, развитие инклюзивного туризма. На реализацию таких проектов можно получить от 3 до 5,5 миллиона рублей.На благоустройство пляжей - создание сертифицированных мест для купания и отдыха, приобретение для них оборудования, организацию детских и спортивных зон отдыха, пунктов общественного питания - предельный объем поддержки составляет от 7,5 до 10 миллиона рублей.Также финансовую поддержку в размере 7,5 миллиона рублей можно получить на благоустройство действующих национальных маршрутов, в Верхневолжье их два – "Государева дорога" и "По велению души в Тверскую область". Средства могут быть направлены на обустройство и модернизацию туристических ресурсов, изготовление и установку систем навигации, создание туристических информационных центров, приобретение и размещение санитарных модулей, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя

Руденя: Тверская область реализует 54 проекта по развитию туринфраструктуры

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 25 апр – РИА Новости. Тверская область планирует реализовать 54 проекта по развитию туристической инфраструктуры в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, решение о предоставлении предпринимателям региона, занятым в сфере гостеприимства, поддержки на развитие туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" принято во вторник на заседании правительства Тверской области.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Руденя: в Тверской области выделены допсредства на соцсферу и дороги
Вчера, 14:55
"Сегодня Тверская область пользуется большим спросом у туристов. Еще не начались майские праздники, а в тверских гостиницах, базах отдыха, загородных отелях практически не осталось свободных мест. Из-за введенных против России санкций у нас растет внутренний туризм, что позволяет нам модернизировать нашу инфраструктуру и создавать конкурентные туристические объекты. Люди хотят отдыхать в Центральной России, и мы готовы предоставить им эту возможность", – отметил на заседании правительства Руденя.
Поддержку можно получить на реализацию проектов по нескольким направлениям.
Поддержка оказывается на приобретение туристского оборудования, организацию круглогодичного функционирования плавательных бассейнов, разработку новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей, развитие инклюзивного туризма. На реализацию таких проектов можно получить от 3 до 5,5 миллиона рублей.
На благоустройство пляжей - создание сертифицированных мест для купания и отдыха, приобретение для них оборудования, организацию детских и спортивных зон отдыха, пунктов общественного питания - предельный объем поддержки составляет от 7,5 до 10 миллиона рублей.
Также финансовую поддержку в размере 7,5 миллиона рублей можно получить на благоустройство действующих национальных маршрутов, в Верхневолжье их два – "Государева дорога" и "По велению души в Тверскую область". Средства могут быть направлены на обустройство и модернизацию туристических ресурсов, изготовление и установку систем навигации, создание туристических информационных центров, приобретение и размещение санитарных модулей, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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