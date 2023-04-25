https://ria.ru/20230425/domogatelstva-1867710794.html

В Курске задержали подозреваемого в домогательствах к малолетней дочери

В Курске задержали подозреваемого в домогательствах к малолетней дочери - РИА Новости, 25.04.2023

В Курске задержали подозреваемого в домогательствах к малолетней дочери

Курские следователи задержали мужчину, которого подозревают в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери, сообщили в СУ СК по... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T19:08

2023-04-25T19:08

2023-04-25T19:08

происшествия

курская область

курск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дети

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ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Курские следователи задержали мужчину, которого подозревают в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери, сообщили в СУ СК по Курской области. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". "В Курской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления в отношении половой неприкосновенности своей несовершеннолетней дочери. По версии следствия, 22 декабря 2022 года в ночное время подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, во время сна его малолетней дочери совершил в отношении нее иные действия сексуального характера", - сообщили в Telegram-канале СУ СК по Курской области. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230425/perepiska-1867702639.html

https://ria.ru/20230419/prinuzhdenie-1866394811.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, курская область, курск, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети