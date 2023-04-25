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В Курске задержали подозреваемого в домогательствах к малолетней дочери - РИА Новости, 25.04.2023
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19:08 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/domogatelstva-1867710794.html
В Курске задержали подозреваемого в домогательствах к малолетней дочери
В Курске задержали подозреваемого в домогательствах к малолетней дочери - РИА Новости, 25.04.2023
В Курске задержали подозреваемого в домогательствах к малолетней дочери
Курские следователи задержали мужчину, которого подозревают в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери, сообщили в СУ СК по... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:08
2023-04-25T19:08
происшествия
курская область
курск
россия
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дети
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ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Курские следователи задержали мужчину, которого подозревают в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери, сообщили в СУ СК по Курской области. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". "В Курской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления в отношении половой неприкосновенности своей несовершеннолетней дочери. По версии следствия, 22 декабря 2022 года в ночное время подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, во время сна его малолетней дочери совершил в отношении нее иные действия сексуального характера", - сообщили в Telegram-канале СУ СК по Курской области. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230425/perepiska-1867702639.html
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происшествия, курская область, курск, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Курская область, Курск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
В Курске задержали подозреваемого в домогательствах к малолетней дочери

В Курске задержали подозреваемого в действиях сексуального характера к малолетней дочери

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Курские следователи задержали мужчину, которого подозревают в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери, сообщили в СУ СК по Курской области.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
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"В Курской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления в отношении половой неприкосновенности своей несовершеннолетней дочери. По версии следствия, 22 декабря 2022 года в ночное время подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, во время сна его малолетней дочери совершил в отношении нее иные действия сексуального характера", - сообщили в Telegram-канале СУ СК по Курской области.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияКурская областьКурскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дети
 
 
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