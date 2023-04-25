Врач Навального Васильева обвинила его в домогательствах
Глава "Альянса врачей" Васильева заявила о домогательствах со стороны Навального
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлава профсоюза "Альянс врачей" (некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента) Анастасия Васильева у Преображенского районного суда Москвы
Глава профсоюза "Альянс врачей" (некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента) Анастасия Васильева у Преображенского районного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава НКО-иноагента "Альянс врачей"* Анастасия Васильева во время интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" заявила о домогательствах со стороны Алексея Навального.
По словам Васильевой, она была лечащим врачом Навального с 2017 года и занималась лечением ожога роговицы глаза, полученного им в Москве, когда неизвестные облили его зеленкой. Васильева пояснила, что заботу о нем как о пациенте Навальный трактовал как симпатию, что она назвала "ошеломительной наглостью".
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"У него возникает ощущение, что у него есть какое-то право на меня как женщину. Вот знаете, есть такие мужчины, которым надо "вынь да положь". Вот Алексей, к сожалению, такой человек. <...> У него три главные мотивации: прежде всего власть, еда и секс", — посетовала она.
Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.