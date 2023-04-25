https://ria.ru/20230425/domogatelstva-1867582129.html

Врач Навального Васильева обвинила его в домогательствах

Врач Навального Васильева обвинила его в домогательствах - РИА Новости, 25.04.2023

Врач Навального Васильева обвинила его в домогательствах

Глава НКО-иноагента "Альянс врачей"* Анастасия Васильева во время интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" заявила о домогательствах со стороны Алексея... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:36

2023-04-25T13:36

2023-04-25T15:08

москва

алексей навальный

альянс врачей

ив роше

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава НКО-иноагента "Альянс врачей"* Анастасия Васильева во время интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" заявила о домогательствах со стороны Алексея Навального.По словам Васильевой, она была лечащим врачом Навального с 2017 года и занималась лечением ожога роговицы глаза, полученного им в Москве, когда неизвестные облили его зеленкой. Васильева пояснила, что заботу о нем как о пациенте Навальный трактовал как симпатию, что она назвала "ошеломительной наглостью".Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20230413/navalnyy-1865053260.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

москва, алексей навальный, альянс врачей, ив роше