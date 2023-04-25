https://ria.ru/20230425/diversanty-1867488534.html

На Купянском направлении активизировались диверсанты, заявил Марочко

На Купянском направлении активизировались диверсанты, заявил Марочко - РИА Новости, 25.04.2023

На Купянском направлении активизировались диверсанты, заявил Марочко

Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T07:34

2023-04-25T07:34

2023-04-25T07:41

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Одна из групп украинских диверсантов, по словам собеседника агентства, выдала себя в районе села Стельмаховка в ЛНР, российские силы открыли по ней огонь.Ранее офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин сообщил РИА Новости, что на Купянском направлении российские войска уничтожили опорный пункт противника и девять укрытий личного состава, а также сорвали три попытки ВСУ сменить подразделения. Уничтожен грузовой автомобиль и два пикапа с личным составом противника.

https://ria.ru/20230418/marochko-1865972078.html

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в мире, луганская народная республика, андрей марочко