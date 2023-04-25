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На Купянском направлении активизировались диверсанты, заявил Марочко - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 25.04.2023 (обновлено: 07:41 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/diversanty-1867488534.html
На Купянском направлении активизировались диверсанты, заявил Марочко
На Купянском направлении активизировались диверсанты, заявил Марочко - РИА Новости, 25.04.2023
На Купянском направлении активизировались диверсанты, заявил Марочко
Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T07:34
2023-04-25T07:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Одна из групп украинских диверсантов, по словам собеседника агентства, выдала себя в районе села Стельмаховка в ЛНР, российские силы открыли по ней огонь.Ранее офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин сообщил РИА Новости, что на Купянском направлении российские войска уничтожили опорный пункт противника и девять укрытий личного состава, а также сорвали три попытки ВСУ сменить подразделения. Уничтожен грузовой автомобиль и два пикапа с личным составом противника.
https://ria.ru/20230418/marochko-1865972078.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
На Купянском направлении активизировались диверсанты, заявил Марочко

Марочко: под Купянском активизировались диверсанты ВСУ, по одной из групп нанесли удар

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"На купянском направлении отмечается активизация ДРГ противника в связи с относительной нормализацией погодных условий. Только за истекшие сутки на этом направлении выявлены признаки работы порядка пяти групп", - сказал он.

Одна из групп украинских диверсантов, по словам собеседника агентства, выдала себя в районе села Стельмаховка в ЛНР, российские силы открыли по ней огонь.
Ранее офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин сообщил РИА Новости, что на Купянском направлении российские войска уничтожили опорный пункт противника и девять укрытий личного состава, а также сорвали три попытки ВСУ сменить подразделения. Уничтожен грузовой автомобиль и два пикапа с личным составом противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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