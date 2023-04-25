https://ria.ru/20230425/bita-1867556517.html

Во Владимирской области мальчик по указанию отца избил битой подростка

Во Владимирской области мальчик по указанию отца избил битой подростка - РИА Новости, 25.04.2023

Во Владимирской области мальчик по указанию отца избил битой подростка

Уголовное дело возбуждено во Владимирской области после того, как десятилетний мальчик по указанию отца избил битой подростка на стадионе, сообщает региональное РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:45

2023-04-25T12:45

2023-04-25T17:48

дети

подростки

происшествия

владимирская область

россия

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РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено во Владимирской области после того, как десятилетний мальчик по указанию отца избил битой подростка на стадионе, сообщает региональное СУСК РФ.Отмечается, что по факту применения насилия возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия").СУСК подчеркивает, что следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех участников конфликта.Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская отметила, что этот конфликт вызвал недоумение. "Двое подростков играли в футбол на стадионе. В ходе игры между ребятами произошел конфликт. Разозлившись, один из мальчиков ушел, но вскоре вернулся на поле вместе со своим отцом. Вместо того, чтобы выяснить все обстоятельства ссоры, отец стал её соучастником", - отметила она на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230423/proisshestvie-1867167684.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

дети, подростки, происшествия, владимирская область, россия