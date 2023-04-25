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Во Владимирской области мальчик по указанию отца избил битой подростка
Во Владимирской области мальчик по указанию отца избил битой подростка - РИА Новости, 25.04.2023
Во Владимирской области мальчик по указанию отца избил битой подростка
Уголовное дело возбуждено во Владимирской области после того, как десятилетний мальчик по указанию отца избил битой подростка на стадионе, сообщает региональное РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:45
2023-04-25T12:45
2023-04-25T17:48
дети
подростки
происшествия
владимирская область
россия
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РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено во Владимирской области после того, как десятилетний мальчик по указанию отца избил битой подростка на стадионе, сообщает региональное СУСК РФ.Отмечается, что по факту применения насилия возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия").СУСК подчеркивает, что следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех участников конфликта.Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская отметила, что этот конфликт вызвал недоумение. "Двое подростков играли в футбол на стадионе. В ходе игры между ребятами произошел конфликт. Разозлившись, один из мальчиков ушел, но вскоре вернулся на поле вместе со своим отцом. Вместо того, чтобы выяснить все обстоятельства ссоры, отец стал её соучастником", - отметила она на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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РИА Новости
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РИА Новости
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дети, подростки, происшествия, владимирская область, россия
Дети, Подростки, Происшествия, Владимирская область, Россия
Во Владимирской области мальчик по указанию отца избил битой подростка
Во Владимирской области десятилетний мальчик избил битой подростка по указанию отца
РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено во Владимирской области после того, как десятилетний мальчик по указанию отца избил битой подростка на стадионе, сообщает
региональное СУСК РФ.
«
"По версии следствия, около 18 часов 22 апреля 2023 года, находясь на стадионе "Рубин" в поселке Балакирево, по указанию своего отца 10-летний мальчик нанес удары битой в область тела и нижних конечностей 15-летнему подростку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту применения насилия возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия").
СУСК подчеркивает, что следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех участников конфликта.
Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская отметила, что этот конфликт вызвал недоумение. "Двое подростков играли в футбол на стадионе. В ходе игры между ребятами произошел конфликт. Разозлившись, один из мальчиков ушел, но вскоре вернулся на поле вместе со своим отцом. Вместо того, чтобы выяснить все обстоятельства ссоры, отец стал её соучастником", - отметила она на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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