https://ria.ru/20230425/bayden-1867592016.html
В Сети пришли в ужас из-за заявления Байдена
В Сети пришли в ужас из-за заявления Байдена - РИА Новости, 25.04.2023
В Сети пришли в ужас из-за заявления Байдена
Пользователи Twitter раскритиковали Джо Байдена за его официальное заявление об участии в выборах президента в 2024 году. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:01
2023-04-25T14:01
2023-04-25T15:25
в мире
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Джо Байдена за его официальное заявление об участии в выборах президента в 2024 году."Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", — заявил политик в опубликованном Белым домом видео.Читатели не поддержали энтузиазм американского лидера, посчитав его слова запоздалой шуткой."Это, должно быть, шутка. Нет ни единого шанса, что в 2024-м ты будешь в Белом доме. Все, что ты сделал, так это еще сильнее расколол нашу страну", — пожаловался C4commander1986."Господи, прошу, займись чем-нибудь другим. Я не смогу это снова пережить", — посетовала Michell828282."Прекрасно, умалишенные будут голосовать за умалишенного. Я уже это видел в серии "Южного парка" в 2003 году", — заявил PatOrsban.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022-го уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, в свою очередь, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
https://ria.ru/20230424/sayt-1867359898.html
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в мире, сша, джо байден, twitter
В мире, США, Джо Байден, Twitter
В Сети пришли в ужас из-за заявления Байдена
Пользователи Twitter пришли в ужас из-за заявления Байдена об участии в выборах США
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали Джо Байдена за его официальное заявление об участии в выборах президента в 2024 году.
"Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", — заявил политик в опубликованном Белым домом видео.
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Читатели не поддержали энтузиазм американского лидера, посчитав его слова запоздалой шуткой.
«
"Первое апреля было 24 дня назад!" — прокомментировала ICUCICU.
"Это, должно быть, шутка. Нет ни единого шанса, что в 2024-м ты будешь в Белом доме. Все, что ты сделал, так это еще сильнее расколол нашу страну", — пожаловался C4commander1986.
"Господи, прошу, займись чем-нибудь другим. Я не смогу это снова пережить", — посетовала Michell828282.
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"Прекрасно, умалишенные будут голосовать за умалишенного. Я уже это видел в серии "Южного парка" в 2003 году", — заявил PatOrsban.
«
"Вы превратили нашу страну в дыру третьего мира. Самый ужасный президент в истории США", — подытожила kateinthemix.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022-го уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, в свою очередь, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
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