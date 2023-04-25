https://ria.ru/20230425/bayden-1867592016.html

В Сети пришли в ужас из-за заявления Байдена

В Сети пришли в ужас из-за заявления Байдена - РИА Новости, 25.04.2023

В Сети пришли в ужас из-за заявления Байдена

Пользователи Twitter раскритиковали Джо Байдена за его официальное заявление об участии в выборах президента в 2024 году. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:01

2023-04-25T14:01

2023-04-25T15:25

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Джо Байдена за его официальное заявление об участии в выборах президента в 2024 году."Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", — заявил политик в опубликованном Белым домом видео.Читатели не поддержали энтузиазм американского лидера, посчитав его слова запоздалой шуткой."Это, должно быть, шутка. Нет ни единого шанса, что в 2024-м ты будешь в Белом доме. Все, что ты сделал, так это еще сильнее расколол нашу страну", — пожаловался C4commander1986."Господи, прошу, займись чем-нибудь другим. Я не смогу это снова пережить", — посетовала Michell828282."Прекрасно, умалишенные будут голосовать за умалишенного. Я уже это видел в серии "Южного парка" в 2003 году", — заявил PatOrsban.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022-го уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, в свою очередь, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.

https://ria.ru/20230424/sayt-1867359898.html

https://ria.ru/20230425/ssha-1867540744.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867589209.html

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в мире, сша, джо байден, twitter