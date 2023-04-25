https://ria.ru/20230425/bayden-1867589209.html

В Совфеде прокомментировали выдвижение Байдена на второй срок

В Совфеде прокомментировали выдвижение Байдена на второй срок - РИА Новости, 25.04.2023

В Совфеде прокомментировали выдвижение Байдена на второй срок

Американских избирателей можно только вновь пожалеть в связи с выдвижением президента США Джо Байдена на второй срок, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:52

2023-04-25T13:52

2023-04-25T13:52

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Американских избирателей можно только вновь пожалеть в связи с выдвижением президента США Джо Байдена на второй срок, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. "Внутреннее дело США. Со своей стороны, могу только вновь пожалеть американских избирателей", - сказал Косачев. Недавние опросы общественного мнения в целом свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев – его предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, если оба будут выдвинуты своими партиями в качестве кандидатов на президентский пост. При этом, как свидетельствуют опросы, большинство американцев не хочет видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни Трампа. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.

https://ria.ru/20230422/ssha-1867029334.html

https://ria.ru/20230425/ssha-1867540744.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф