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В Совфеде прокомментировали выдвижение Байдена на второй срок
В Совфеде прокомментировали выдвижение Байдена на второй срок - РИА Новости, 25.04.2023
В Совфеде прокомментировали выдвижение Байдена на второй срок
Американских избирателей можно только вновь пожалеть в связи с выдвижением президента США Джо Байдена на второй срок, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:52
2023-04-25T13:52
2023-04-25T13:52
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Американских избирателей можно только вновь пожалеть в связи с выдвижением президента США Джо Байдена на второй срок, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. "Внутреннее дело США. Со своей стороны, могу только вновь пожалеть американских избирателей", - сказал Косачев. Недавние опросы общественного мнения в целом свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев – его предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, если оба будут выдвинуты своими партиями в качестве кандидатов на президентский пост. При этом, как свидетельствуют опросы, большинство американцев не хочет видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни Трампа. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали выдвижение Байдена на второй срок
Сенатор Косачев пожалел американских избирателей из-за выдвижения Байдена на второй срок
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Американских избирателей можно только вновь пожалеть в связи с выдвижением президента США Джо Байдена на второй срок, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.
Американские партии готовы поддержать своих кандидатов, показал опрос
"Внутреннее дело США. Со своей стороны, могу только вновь пожалеть американских избирателей", - сказал Косачев.
Недавние опросы общественного мнения в целом свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев – его предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа
, если оба будут выдвинуты своими партиями в качестве кандидатов на президентский пост. При этом, как свидетельствуют опросы, большинство американцев не хочет видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни Трампа.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
США превратились в "свалку" из-за политики Байдена, заявил Трамп