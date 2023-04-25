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"АвтоВАЗ" введет предельные цены на продажу Lada в дилерской сети - РИА Новости, 25.04.2023
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17:16 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/avtovaz-1867668318.html
"АвтоВАЗ" введет предельные цены на продажу Lada в дилерской сети
"АвтоВАЗ" введет предельные цены на продажу Lada в дилерской сети - РИА Новости, 25.04.2023
"АвтоВАЗ" введет предельные цены на продажу Lada в дилерской сети
"АвтоВАЗ" в мае введет предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети, нововведение будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:16
2023-04-25T17:16
экономика
авто
россия
ташкент
тольятти
автоваз
renault s.a
максим соколов
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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в мае введет предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети, нововведение будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта в случае превышения установленного потолка цен, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Мы разворачиваем немного вектор нашей политики в области продаж автомобилей… Мы уже подготовили соответствующую программу с механизмом контроля, которую будем реализовывать по отношению к дилерам - устанавливаем предельные цены. То есть теперь дилеры, получив от "АвтоВАЗа" автомобиль по рекомендованной цене, не смогут его продать выше предельной цены, которая также будет установлена "АвтоВАЗом". Возможность применения такой нормы дает нам антимонопольное законодательство", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром" в Ташкенте. "Мы эту меру будем устанавливать, фиксировать допом к соглашению и жестко контролировать, вплоть до расторжения дилерских договоров", - добавил он, уточнив, что нововведение вступит в силу в мае, после повышения цен на машины бренда на 2%. Сейчас у "АвтоВАЗа" в РФ насчитывается 308 официальных дилерских центров, уточнил Соколов. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864663750.html
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экономика, авто, россия, ташкент, тольятти, автоваз, renault s.a, максим соколов, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Россия, Ташкент, Тольятти, АвтоВАЗ, Renault S.A, Максим Соколов, Lada Vesta, Renault Clio
"АвтоВАЗ" введет предельные цены на продажу Lada в дилерской сети

"АвтоВАЗ" установит предельные цены на продажу Lada в дилерской сети в мае

© РИА Новости / пресс-служба ПАО | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta SW Cross
Автомобиль Lada Vesta SW Cross - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / пресс-служба ПАО
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Автомобиль Lada Vesta SW Cross. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в мае введет предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети, нововведение будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта в случае превышения установленного потолка цен, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Мы разворачиваем немного вектор нашей политики в области продаж автомобилей… Мы уже подготовили соответствующую программу с механизмом контроля, которую будем реализовывать по отношению к дилерам - устанавливаем предельные цены. То есть теперь дилеры, получив от "АвтоВАЗа" автомобиль по рекомендованной цене, не смогут его продать выше предельной цены, которая также будет установлена "АвтоВАЗом". Возможность применения такой нормы дает нам антимонопольное законодательство", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром" в Ташкенте.
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"Мы эту меру будем устанавливать, фиксировать допом к соглашению и жестко контролировать, вплоть до расторжения дилерских договоров", - добавил он, уточнив, что нововведение вступит в силу в мае, после повышения цен на машины бренда на 2%.
Сейчас у "АвтоВАЗа" в РФ насчитывается 308 официальных дилерских центров, уточнил Соколов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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