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Стартовавшая акция "Георгиевская ленточка" обрела новый смысл - РИА Новости, 25.04.2023
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14:39 25.04.2023 (обновлено: 14:58 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867606689.html
Стартовавшая акция "Георгиевская ленточка" обрела новый смысл
Стартовавшая акция "Георгиевская ленточка" обрела новый смысл - РИА Новости, 25.04.2023
Стартовавшая акция "Георгиевская ленточка" обрела новый смысл
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России - в этом году она обрела новое значение и смысл и пройдет во всех субъектах России, включая Донбасс и другие... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:39
2023-04-25T14:58
общество
георгиевская ленточка (акция)
миа "россия сегодня"
россия
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России - в этом году она обрела новое значение и смысл и пройдет во всех субъектах России, включая Донбасс и другие освобожденные регионы, старт акции был дан во вторник в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Впервые акция проводилась в Москве с 25 апреля по 9 мая 2005 года. Георгиевская ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России. В ходе первой акции было роздано около 800 тысяч ленточек. Новое значение и смыслВ начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. 29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы и установлении мер наказания за ее осквернение. "За минувший год смысл и значение "Георгиевской ленточки" изменились. Если раньше это была память о той, уже давней, но очень важной для всей страны, для всего народа и для всего мира победе, то сегодня с Георгиевской лентой наши бойцы, наши герои повторяют подвиг наших отцов и дедов. Мы вновь боремся с нацизмом, вновь боремся с режимом, который делит людей на сорта", - сказал гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на старте акции. Он отметил, что сегодня страна вновь борется с нацизмом и режимом, который делит людей на сорта. "Одни имеют право на свой язык, другие нет, одни имеют право на свои школы, а другие нет. Одни имеют право на свою землю, а другие нет. Вот именно это сегодня нетерпимо", - подчеркнул он. Киселев выразил уверенность, что новое значение "Георгиевской ленточки" выражает широкую поддержку российских военнослужащих на передовой, жителей новых регионов России и граждан Украины, которые "сочувствуют высоким идеалам". Охват акцииДвижение в память о подвигах героев фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны "Георгиевская ленточка", которое за годы стало народным, зародилось в Москве по инициативе журналистов РИА Новости, которых поддержали правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". Как заявил на старте акции в этом году замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов, только за первые пять лет акции "Георгиевская ленточка" во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек. "Мы тогда считали, тогда это была половина экватора. Я думаю, что сейчас уже несколько раз уже по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", - заявил Филиппов. В настоящее время акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня". В акции также самостоятельно участвуют министерства, ведомства, госкорпорации, молодежные движения в разных странах. В общей сложности в рамках акции ежегодно раздается около 20 миллионов ленточек. Где получить ленточкуВ Москве символ уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне, Георгиевские ленты, с самого утра можно получить у стен "России сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Также, в день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, героизм которых перекликается с героизмом их предков - солдат Великой Отечественной войны. Кроме того, ленты будут раздавать на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в скверах и на площадях. Вместе с ленточкой добровольцы будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению. Узнать другие места раздачи лент можно на сайте https://георгиевскаяленточка.рф или нажав на баннер в слайдере на главной странице портала https://волонтерыпобеды.рф.
https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867511887.html
https://ria.ru/20220921/zakonotvorchestvo-1818418378.html
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общество, георгиевская ленточка (акция), миа "россия сегодня", россия
Общество, Георгиевская ленточка (акция), МИА "Россия сегодня", Россия
Стартовавшая акция "Георгиевская ленточка" обрела новый смысл

Стартовавшая во вторник акция "Георгиевская ленточка" обрела новый смысл

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России - в этом году она обрела новое значение и смысл и пройдет во всех субъектах России, включая Донбасс и другие освобожденные регионы, старт акции был дан во вторник в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
Впервые акция проводилась в Москве с 25 апреля по 9 мая 2005 года. Георгиевская ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России. В ходе первой акции было роздано около 800 тысяч ленточек.

Новое значение и смысл

В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. 29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы и установлении мер наказания за ее осквернение.
"За минувший год смысл и значение "Георгиевской ленточки" изменились. Если раньше это была память о той, уже давней, но очень важной для всей страны, для всего народа и для всего мира победе, то сегодня с Георгиевской лентой наши бойцы, наши герои повторяют подвиг наших отцов и дедов. Мы вновь боремся с нацизмом, вновь боремся с режимом, который делит людей на сорта", - сказал гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на старте акции.
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Акция "Георгиевская ленточка"
Вчера, 10:34
Он отметил, что сегодня страна вновь борется с нацизмом и режимом, который делит людей на сорта.
"Одни имеют право на свой язык, другие нет, одни имеют право на свои школы, а другие нет. Одни имеют право на свою землю, а другие нет. Вот именно это сегодня нетерпимо", - подчеркнул он.
Киселев выразил уверенность, что новое значение "Георгиевской ленточки" выражает широкую поддержку российских военнослужащих на передовой, жителей новых регионов России и граждан Украины, которые "сочувствуют высоким идеалам".

Охват акции

Движение в память о подвигах героев фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны "Георгиевская ленточка", которое за годы стало народным, зародилось в Москве по инициативе журналистов РИА Новости, которых поддержали правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".
Как заявил на старте акции в этом году замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов, только за первые пять лет акции "Георгиевская ленточка" во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.
"Мы тогда считали, тогда это была половина экватора. Я думаю, что сейчас уже несколько раз уже по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", - заявил Филиппов.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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В настоящее время акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня". В акции также самостоятельно участвуют министерства, ведомства, госкорпорации, молодежные движения в разных странах.
В общей сложности в рамках акции ежегодно раздается около 20 миллионов ленточек.

Где получить ленточку

В Москве символ уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне, Георгиевские ленты, с самого утра можно получить у стен "России сегодня" на Зубовском бульваре, 4.
Также, в день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, героизм которых перекликается с героизмом их предков - солдат Великой Отечественной войны.
Установление всероссийского рекорда Самая большая лента памяти в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Кроме того, ленты будут раздавать на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в скверах и на площадях. Вместе с ленточкой добровольцы будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению.
Узнать другие места раздачи лент можно на сайте https://георгиевскаяленточка.рф или нажав на баннер в слайдере на главной странице портала https://волонтерыпобеды.рф.
Символ мужества и доблести: акция "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости
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1 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

Девушки рассматривают фотографии на фотовыставке на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

Фотовыставка на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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4 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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5 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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6 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Молодой человек на фотовыставке на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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7 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

Активист Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России раздает ленточки на улицах Казани

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

Активист Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России раздает ленточки на улицах Казани

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

Активисты Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России на улице Баумана

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

Мужчина повязывает георгиевскую ленточку, полученную в рамках стартовавшей акции Георгиевская ленточка, в своем автомобиле на улице Казани

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 12

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 12

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 12

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 12

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
6 из 12

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
7 из 12

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 12

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 12

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
10 из 12

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ОбществоГеоргиевская ленточка (акция)МИА "Россия сегодня"Россия
 
 
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