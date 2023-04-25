Стартовавшая акция "Георгиевская ленточка" обрела новый смысл

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России - в этом году она обрела новое значение и смысл и пройдет во всех субъектах России, включая Донбасс и другие освобожденные регионы, старт акции был дан во вторник в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Впервые акция проводилась в Москве с 25 апреля по 9 мая 2005 года. Георгиевская ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России. В ходе первой акции было роздано около 800 тысяч ленточек. Новое значение и смыслВ начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. 29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы и установлении мер наказания за ее осквернение. "За минувший год смысл и значение "Георгиевской ленточки" изменились. Если раньше это была память о той, уже давней, но очень важной для всей страны, для всего народа и для всего мира победе, то сегодня с Георгиевской лентой наши бойцы, наши герои повторяют подвиг наших отцов и дедов. Мы вновь боремся с нацизмом, вновь боремся с режимом, который делит людей на сорта", - сказал гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на старте акции. Он отметил, что сегодня страна вновь борется с нацизмом и режимом, который делит людей на сорта. "Одни имеют право на свой язык, другие нет, одни имеют право на свои школы, а другие нет. Одни имеют право на свою землю, а другие нет. Вот именно это сегодня нетерпимо", - подчеркнул он. Киселев выразил уверенность, что новое значение "Георгиевской ленточки" выражает широкую поддержку российских военнослужащих на передовой, жителей новых регионов России и граждан Украины, которые "сочувствуют высоким идеалам". Охват акцииДвижение в память о подвигах героев фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны "Георгиевская ленточка", которое за годы стало народным, зародилось в Москве по инициативе журналистов РИА Новости, которых поддержали правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". Как заявил на старте акции в этом году замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов, только за первые пять лет акции "Георгиевская ленточка" во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек. "Мы тогда считали, тогда это была половина экватора. Я думаю, что сейчас уже несколько раз уже по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", - заявил Филиппов. В настоящее время акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня". В акции также самостоятельно участвуют министерства, ведомства, госкорпорации, молодежные движения в разных странах. В общей сложности в рамках акции ежегодно раздается около 20 миллионов ленточек. Где получить ленточкуВ Москве символ уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне, Георгиевские ленты, с самого утра можно получить у стен "России сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Также, в день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, героизм которых перекликается с героизмом их предков - солдат Великой Отечественной войны. Кроме того, ленты будут раздавать на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в скверах и на площадях. Вместе с ленточкой добровольцы будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению. Узнать другие места раздачи лент можно на сайте https://георгиевскаяленточка.рф или нажав на баннер в слайдере на главной странице портала https://волонтерыпобеды.рф.
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России - в этом году она обрела новое значение и смысл и пройдет во всех субъектах России, включая Донбасс и другие освобожденные регионы, старт акции был дан во вторник в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
Впервые акция проводилась в Москве с 25 апреля по 9 мая 2005 года. Георгиевская ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России. В ходе первой акции было роздано около 800 тысяч ленточек.
Новое значение и смысл
В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. 29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы и установлении мер наказания за ее осквернение.
"За минувший год смысл и значение "Георгиевской ленточки" изменились. Если раньше это была память о той, уже давней, но очень важной для всей страны, для всего народа и для всего мира победе, то сегодня с Георгиевской лентой наши бойцы, наши герои повторяют подвиг наших отцов и дедов. Мы вновь боремся с нацизмом, вновь боремся с режимом, который делит людей на сорта", - сказал гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на старте акции.
Акция "Георгиевская ленточка"
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Он отметил, что сегодня страна вновь борется с нацизмом и режимом, который делит людей на сорта.
"Одни имеют право на свой язык, другие нет, одни имеют право на свои школы, а другие нет. Одни имеют право на свою землю, а другие нет. Вот именно это сегодня нетерпимо", - подчеркнул он.
Киселев выразил уверенность, что новое значение "Георгиевской ленточки" выражает широкую поддержку российских военнослужащих на передовой, жителей новых регионов России и граждан Украины, которые "сочувствуют высоким идеалам".
Охват акции
Движение в память о подвигах героев фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны "Георгиевская ленточка", которое за годы стало народным, зародилось в Москве по инициативе журналистов РИА Новости, которых поддержали правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".
Как заявил на старте акции в этом году замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов, только за первые пять лет акции "Георгиевская ленточка" во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.
"Мы тогда считали, тогда это была половина экватора. Я думаю, что сейчас уже несколько раз уже по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", - заявил Филиппов.
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В настоящее время акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня". В акции также самостоятельно участвуют министерства, ведомства, госкорпорации, молодежные движения в разных странах.
В общей сложности в рамках акции ежегодно раздается около 20 миллионов ленточек.
Где получить ленточку
В Москве символ уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне, Георгиевские ленты, с самого утра можно получить у стен "России сегодня" на Зубовском бульваре, 4.
Также, в день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, героизм которых перекликается с героизмом их предков - солдат Великой Отечественной войны.
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Кроме того, ленты будут раздавать на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в скверах и на площадях. Вместе с ленточкой добровольцы будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению.
В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.
В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.
"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.
"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.
В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.
"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.
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