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"Это все иллюзии". Зеленскому сообщили отрезвляющую правду о НАТО и ЕС - РИА Новости, 24.04.2023
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09:59 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/zelenskiy-1867270161.html
"Это все иллюзии". Зеленскому сообщили отрезвляющую правду о НАТО и ЕС
"Это все иллюзии". Зеленскому сообщили отрезвляющую правду о НАТО и ЕС - РИА Новости, 24.04.2023
"Это все иллюзии". Зеленскому сообщили отрезвляющую правду о НАТО и ЕС
Иллюзии президента Украины Владимира Зеленского о вступлении его страны в Североатлантический альянс и Европейский союз представляют опасность, поскольку они не РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:59
2023-04-24T09:59
в мире
украина
владимир зеленский
леонид кучма
олег соскин
нато
евросоюз
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Иллюзии президента Украины Владимира Зеленского о вступлении его страны в Североатлантический альянс и Европейский союз представляют опасность, поскольку они не станут реальностью, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По его мнению, украинский лидер дает своему народу ложную надежду, и когда Украину снова не возьмут в НАТО или Евросоюз, Зеленскому придется вновь прибегнуть к своему актерскому мастерству и продвигать другую ложь.Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом организации, при этом официальный представитель кабинета министров Германии Кристиане Хоффманн утверждала, что этот вопрос будет решаться позднее и не стоит на повестке дня.
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в мире, украина, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, нато, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин, НАТО, Евросоюз
"Это все иллюзии". Зеленскому сообщили отрезвляющую правду о НАТО и ЕС

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украину не возьмут в НАТО и ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Иллюзии президента Украины Владимира Зеленского о вступлении его страны в Североатлантический альянс и Европейский союз представляют опасность, поскольку они не станут реальностью, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Никто никуда Украину брать не будет. Ни в политические органы НАТО, ни в ЕС. Это все иллюзия, а иллюзии всегда очень страшны, они очень опасны", — отметил он.

По его мнению, украинский лидер дает своему народу ложную надежду, и когда Украину снова не возьмут в НАТО или Евросоюз, Зеленскому придется вновь прибегнуть к своему актерскому мастерству и продвигать другую ложь.
«

"Это постоянные шоу, феерические шоу, одно за другим, которые не кончаются. Так и будут продолжаться", — посетовал он.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом организации, при этом официальный представитель кабинета министров Германии Кристиане Хоффманн утверждала, что этот вопрос будет решаться позднее и не стоит на повестке дня.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаОлег СоскинНАТОЕвросоюз
 
 
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