https://ria.ru/20230424/zelenskiy-1867270161.html
"Это все иллюзии". Зеленскому сообщили отрезвляющую правду о НАТО и ЕС
"Это все иллюзии". Зеленскому сообщили отрезвляющую правду о НАТО и ЕС - РИА Новости, 24.04.2023
"Это все иллюзии". Зеленскому сообщили отрезвляющую правду о НАТО и ЕС
Иллюзии президента Украины Владимира Зеленского о вступлении его страны в Североатлантический альянс и Европейский союз представляют опасность, поскольку они не РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:59
2023-04-24T09:59
2023-04-24T09:59
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Иллюзии президента Украины Владимира Зеленского о вступлении его страны в Североатлантический альянс и Европейский союз представляют опасность, поскольку они не станут реальностью, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По его мнению, украинский лидер дает своему народу ложную надежду, и когда Украину снова не возьмут в НАТО или Евросоюз, Зеленскому придется вновь прибегнуть к своему актерскому мастерству и продвигать другую ложь.Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом организации, при этом официальный представитель кабинета министров Германии Кристиане Хоффманн утверждала, что этот вопрос будет решаться позднее и не стоит на повестке дня.
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в мире, украина, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, нато, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин, НАТО, Евросоюз
"Это все иллюзии". Зеленскому сообщили отрезвляющую правду о НАТО и ЕС
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украину не возьмут в НАТО и ЕС