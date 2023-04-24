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В архангельском заксобрании поддержали равенство в выплатах участникам СВО - РИА Новости, 24.04.2023
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Архангельская область
 
18:29 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vyplata-1867425422.html
В архангельском заксобрании поддержали равенство в выплатах участникам СВО
В архангельском заксобрании поддержали равенство в выплатах участникам СВО - РИА Новости, 24.04.2023
В архангельском заксобрании поддержали равенство в выплатах участникам СВО
Военнослужащие и мобилизованные выполняют одинаковые задачи в рамках специальной военной операции, выравнивание их денежного довольствия является справедливой... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:29
2023-04-24T18:29
архангельская область
россия
архангельское областное собрание депутатов
совет федерации рф
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 апр – РИА Новости. Военнослужащие и мобилизованные выполняют одинаковые задачи в рамках специальной военной операции, выравнивание их денежного довольствия является справедливой мерой, считает председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции. Это решение было озвучено на встрече с вице-спикером Совета Федерации, главой рабочей группы по вопросам СВО Андреем Турчаком. Председатель Архангельского областного собрания депутатов отметила, что во время встреч с жителями часто слышит вопрос о разных подходах к оплате тех, кто призван по частичной мобилизации, и тех, кто служит по контракту. "К примеру, если профессиональные военные находятся в госпитале, то получают значительно меньше мобилизованных. Считаю, что и военнослужащие, и мобилизованные находятся в равных условиях и выполняют одни и те же задачи специальной военной операции", – заявила Прокопьева, слова которой цитирует пресс-служба заксобрания. В январе в ходе заседания круглого стола, организованного комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Прокопьева уже предлагала уравнять денежное довольствие профессиональных военнослужащих и мобилизованных граждан.
https://ria.ru/20230407/svo-1863746500.html
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россия, архангельское областное собрание депутатов, совет федерации рф
Архангельская область, Россия, Архангельское областное Собрание депутатов, Совет Федерации РФ
В архангельском заксобрании поддержали равенство в выплатах участникам СВО

Глава архангельского заксобрания Прокопьева поддержала равенство в выплатах участникам СВО

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 апр – РИА Новости. Военнослужащие и мобилизованные выполняют одинаковые задачи в рамках специальной военной операции, выравнивание их денежного довольствия является справедливой мерой, считает председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции. Это решение было озвучено на встрече с вице-спикером Совета Федерации, главой рабочей группы по вопросам СВО Андреем Турчаком.
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Председатель Архангельского областного собрания депутатов отметила, что во время встреч с жителями часто слышит вопрос о разных подходах к оплате тех, кто призван по частичной мобилизации, и тех, кто служит по контракту.
"К примеру, если профессиональные военные находятся в госпитале, то получают значительно меньше мобилизованных. Считаю, что и военнослужащие, и мобилизованные находятся в равных условиях и выполняют одни и те же задачи специальной военной операции", – заявила Прокопьева, слова которой цитирует пресс-служба заксобрания.
В январе в ходе заседания круглого стола, организованного комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Прокопьева уже предлагала уравнять денежное довольствие профессиональных военнослужащих и мобилизованных граждан.
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