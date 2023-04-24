https://ria.ru/20230424/vyplata-1867425422.html

В архангельском заксобрании поддержали равенство в выплатах участникам СВО

В архангельском заксобрании поддержали равенство в выплатах участникам СВО - РИА Новости, 24.04.2023

В архангельском заксобрании поддержали равенство в выплатах участникам СВО

Военнослужащие и мобилизованные выполняют одинаковые задачи в рамках специальной военной операции, выравнивание их денежного довольствия является справедливой... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:29

2023-04-24T18:29

2023-04-24T18:29

архангельская область

россия

архангельское областное собрание депутатов

совет федерации рф

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 апр – РИА Новости. Военнослужащие и мобилизованные выполняют одинаковые задачи в рамках специальной военной операции, выравнивание их денежного довольствия является справедливой мерой, считает председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции. Это решение было озвучено на встрече с вице-спикером Совета Федерации, главой рабочей группы по вопросам СВО Андреем Турчаком. Председатель Архангельского областного собрания депутатов отметила, что во время встреч с жителями часто слышит вопрос о разных подходах к оплате тех, кто призван по частичной мобилизации, и тех, кто служит по контракту. "К примеру, если профессиональные военные находятся в госпитале, то получают значительно меньше мобилизованных. Считаю, что и военнослужащие, и мобилизованные находятся в равных условиях и выполняют одни и те же задачи специальной военной операции", – заявила Прокопьева, слова которой цитирует пресс-служба заксобрания. В январе в ходе заседания круглого стола, организованного комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Прокопьева уже предлагала уравнять денежное довольствие профессиональных военнослужащих и мобилизованных граждан.

https://ria.ru/20230407/svo-1863746500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, архангельское областное собрание депутатов, совет федерации рф