https://ria.ru/20230424/vsu-1867251424.html

Интервью с солдатом ВСУ разъярило пользователей Сети из-за одной детали

Интервью с солдатом ВСУ разъярило пользователей Сети из-за одной детали - РИА Новости, 24.04.2023

Интервью с солдатом ВСУ разъярило пользователей Сети из-за одной детали

Пользователи Twitter выразили возмущение из-за сюжета агентства Reuters, в котором журналисты взяли интервью у солдата ВСУ с позывным "Адольф". РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T06:27

2023-04-24T06:27

2023-04-24T07:35

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Пользователи Twitter выразили возмущение из-за сюжета агентства Reuters, в котором журналисты взяли интервью у солдата ВСУ с позывным "Адольф".Reuters 21 апреля, на следующий день после дня рождения Адольфа Гитлера, опубликовало в своем Twitter ролик с тренировочной базы украинской бригады в Харьковской области, на котором новобранец с позывным "Адольф" рассказал об обучении. В комментариях под постом пользователи возмутились выбором "респондента"."И они, вероятно, выбрали солдата, чей псевдоним наименее явно отсылал к нацистам", - написал пользователь @ernie_fc."Сержант Гиммлер был недоступен для комментариев", - съязвил @tonelocxx."Ах, значит, Адольф - не его настоящее имя, он выбрал его (позывной. – ред.) добровольно. Понял. Все понял", - резюмировал @aarond."Считаю абсолютно позорным, что люди, слыша прозвище этого храброго солдата, автоматически делают вывод, что он отдает дань уважения Адольфу Гитлеру. Наши источники говорят нам, что он на самом деле отдает дань уважения (нацистскому преступнику. – ред.) Адольфу Эйхману", - сыронизировал @BuddyComrade."Предполагаю, что он большой поклонник джазовой музыки, потому что его позывной - дань уважения Адольфу Саксу, изобретателю саксофона", - пошутил @Trillburne."Он просто случайно выбрал имя Адольф", - "согласился" @JustVia5."Типичное украинское имя Адольф", - заметил @TradNorm."У "Адольфа" на теле вытатуировано несколько свастик?" – задался вопросом @DTochinskiy."Это интересное имя, он рассказал вам еще какие-нибудь подробности о том, почему он его выбрал?" – спросил @MrTooDamnChris."Я слышал, что (их. – ред.) полевого медика зовут (нацистский преступник Йозеф. – ред.) Менгеле", - написал @GordonComstock8."Кто в здравом уме из агентства Reuters дал зеленый свет этой истории? Может быть, для кликов и пользовательской активности?" – задался вопросом @PrepperCanadian.Как ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Европе опять понадобился нацизм, чтобы использовать его как средство сдерживания России. "Все, о чем я сейчас говорю, - это... как и снос памятников, как и демонстрации в честь ветеранов "Ваффен-СС" в Прибалтике, и на Украине откровенно неонацистские и нацистские подразделения с нацистскими шевронами, и все наши призывы посмотреть на это, осудить это, не допустить возрождения фашизма, полностью игнорировались", - указал министр.По его словам, выводы, которые сейчас делаются, "неизбежно должны рассматривать и версию, которая заключается в том, что Европе нацизм опять понадобился". "Опять понадобился для того, чтобы направить его против нас. Либо как средство сдерживания России, недопущения превращения ее в самостоятельную силу", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20230422/natsizm-1867054457.html

https://ria.ru/20230422/vsu-1867126618.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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в мире, вооруженные силы украины, харьковская область, сергей лавров, европа, украина