https://ria.ru/20230424/uchitel-1867290587.html

Мишустин назвал размер выплат победителям конкурса "Учитель года"

Мишустин назвал размер выплат победителям конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 24.04.2023

Мишустин назвал размер выплат победителям конкурса "Учитель года"

Победители конкурса "Учитель года России" с 2023 года будут получать единовременное денежное поощрение в 1 миллион рублей, призеры – 500 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:30

2023-04-24T11:30

2023-04-24T11:39

общество

россия

михаил мишустин

год педагога и наставника

сн_образование

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Победители конкурса "Учитель года России" с 2023 года будут получать единовременное денежное поощрение в 1 миллион рублей, призеры – 500 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. "Ежегодно в регионах для учителей, воспитателей, директоров школ, мастеров и других специалистов проводятся всероссийские профессиональные конкурсы. Они позволяют им обмениваться новаторским опытом, делиться инновационными идеями и своими достижениями. С этого года правительство определило для них единовременное денежное поощрение. По 1 миллиону рублей будут получать победители конкурса "Учитель года России" и по 500 тысяч – призеры", - сказал Мишустин. Премьер отметил, что участников, одержавших победу в других подобных состязаниях, проводимых министерством просвещения РФ, также ждут денежные призы по 200 тысяч рублей. "Это поможет поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов, ну, и привлечь в профессию больше одаренной молодежи", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230418/oplata-1866148745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, сн_образование, социальный навигатор