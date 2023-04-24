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Мишустин назвал размер выплат победителям конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 24.04.2023
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11:30 24.04.2023 (обновлено: 11:39 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/uchitel-1867290587.html
Мишустин назвал размер выплат победителям конкурса "Учитель года"
Мишустин назвал размер выплат победителям конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 24.04.2023
Мишустин назвал размер выплат победителям конкурса "Учитель года"
Победители конкурса "Учитель года России" с 2023 года будут получать единовременное денежное поощрение в 1 миллион рублей, призеры – 500 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:30
2023-04-24T11:39
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Победители конкурса "Учитель года России" с 2023 года будут получать единовременное денежное поощрение в 1 миллион рублей, призеры – 500 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. "Ежегодно в регионах для учителей, воспитателей, директоров школ, мастеров и других специалистов проводятся всероссийские профессиональные конкурсы. Они позволяют им обмениваться новаторским опытом, делиться инновационными идеями и своими достижениями. С этого года правительство определило для них единовременное денежное поощрение. По 1 миллиону рублей будут получать победители конкурса "Учитель года России" и по 500 тысяч – призеры", - сказал Мишустин. Премьер отметил, что участников, одержавших победу в других подобных состязаниях, проводимых министерством просвещения РФ, также ждут денежные призы по 200 тысяч рублей. "Это поможет поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов, ну, и привлечь в профессию больше одаренной молодежи", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230418/oplata-1866148745.html
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общество, россия, михаил мишустин, сн_образование, социальный навигатор
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор
Мишустин назвал размер выплат победителям конкурса "Учитель года"

Мишустин: победители конкурса "Учитель года России" будут получать по миллиону рублей

Призеры конкурса "Учитель года"
Призеры конкурса Учитель года
Призеры конкурса "Учитель года". Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Победители конкурса "Учитель года России" с 2023 года будут получать единовременное денежное поощрение в 1 миллион рублей, призеры – 500 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Ежегодно в регионах для учителей, воспитателей, директоров школ, мастеров и других специалистов проводятся всероссийские профессиональные конкурсы. Они позволяют им обмениваться новаторским опытом, делиться инновационными идеями и своими достижениями. С этого года правительство определило для них единовременное денежное поощрение. По 1 миллиону рублей будут получать победители конкурса "Учитель года России" и по 500 тысяч – призеры", - сказал Мишустин.
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Премьер отметил, что участников, одержавших победу в других подобных состязаниях, проводимых министерством просвещения РФ, также ждут денежные призы по 200 тысяч рублей.
"Это поможет поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов, ну, и привлечь в профессию больше одаренной молодежи", - сказал Мишустин.
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