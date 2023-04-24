https://ria.ru/20230424/trassy-1867340767.html

Трассы с наибольшей нагрузкой отремонтируют в Приамурье в 2023 году

Трассы с наибольшей нагрузкой отремонтируют в Приамурье в 2023 году - РИА Новости, 24.04.2023

Трассы с наибольшей нагрузкой отремонтируют в Приамурье в 2023 году

Ремонт трасс с наибольшей транспортной нагрузкой "Благовещенск - Свободный" и "Благовещенск - Гомелевка" планируется в этом году в Приамурье, сообщает... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:58

2023-04-24T13:58

2023-04-24T13:58

амурская область

общество

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

владимир константинов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр – РИА Новости. Ремонт трасс с наибольшей транспортной нагрузкой "Благовещенск - Свободный" и "Благовещенск - Гомелевка" планируется в этом году в Приамурье, сообщает правительство Амурской области. Качество и ремонт региональных дорог стал одной из популярных тем прямой линии с губернатором Приамурья Василием Орловым. Всего поступило около 500 вопросов, 44 из них озвучили в прямом эфире ГТРК "Амур". Глава региона напомнил принцип, по которому распределяется финансирование из дорожного фонда области. "В последние годы в разы увеличены размеры дорожного фонда, в прошлом году - более 20 миллиардов рублей, в прошлом году был рекорд поставлен по строительству дорог 420 километров, в этом году цифры будут скромнее, но тоже значительный объем. В первую очередь мы ремонтируем те дороги, где наибольшая нагрузка, где больше транспорта проходит. Поэтому мы делаем трассу "Благовещенск – Свободный" и трассу "Благовещенск – Гомелевка". Делаем дороги в крупных муниципалитетах, по принципу подушевого финансирования, сколько населения, сколько транспорта и какое состояние дорог", - сказал Орлов. Кроме того, в муниципальные образования за последние три года правительство области безвозмездно передало около 100 единиц спецтранспорта - грейдеры, вакуумные машины, малую механизацию с разным навесным оборудованием для того, чтобы муниципалитеты могли в должном состоянии содержать дороги. Во время прямого эфира губернатор ответил на вопросы о газификации области. В регионе разработана специальная программа. Сейчас газовые котельные строятся в Благовещенске и Белогорске. В Свободном две уже готовы и еще несколько планируют возвести. Вопрос о газификации Свободного переадресовали мэру города Владимиру Константинову. Он сообщил, что новые газовые котельные введут в эксплуатацию после пусконаладочных работ. Также в городе идет газификация частных домов, владельцы 120 домовладений, расположенных недалеко от газовой трубы, уже согласились переоборудовать свои системы отопления на голубое топливо. Один из вопросов жительницы села Возжаевка касался теплоснабжения микрорайона Гарнизон, который весь отопительный сезон находится на особом контроле правительства. Как пояснил губернатор, для решения проблемы специалистам предстоит до сентября провести серьезный комплекс работ. Предполагаемые затраты - 103 миллиона рублей. Так, во всех многоквартирных домах заменят системы теплоснабжения, в том числе стояки и батареи в некоторых квартирах. К работам специалисты приступят уже в мае, по остальным решается вопрос выделения средств. Ещё одно обращение поступило губернатору от жителя поселка Моховая Падь в Благовещенске. Он попросил оборудовать там пешеходный переход, в котором особенно нуждаются ученики местной школы. Поселок разделен улицей Театральной на две части, школьникам приходится каждый день переходить оживленную улицу, когда идут на уроки и домой. Вопрос обсуждается уже несколько лет, но до сих пор не решен. Губернатор поручил министру транспорта области Александру Зеленину, который во время эфира находился на связи со студией, оборудовать переход в этом году. Ещё одному жителю Приамурья – участнику СВО, который не может вернуться на прежнюю должность из-за ранения и хочет открыть свое дело, глава области пообещал поддержку. "У нас всем ребятам, кто участвовал в спецоперации, кто хочет проявить инициативу, создать собственный бизнес, - мы поможем. Не сомневайтесь", - сказал Орлов. Глава региона также напомнил о работе горячей линии 122 и онлайн навигаторе "Без границ", где можно найти ответы на многие вопросы и отметил, что подобные вопросы будет решать и фонд поддержки участников спецоперации "Защитники отчества", который создан по поручению президента. Просьбу труженицы тыла, ветерана труда Лидии Акимовой из Благовещенска установить у ее подъезда лавочку губернатор поручил исполнить мэру областной столицы. "Самое легкое, что я могу сделать в этой должности. Олег Гатауллович, прошу до 9 мая эту лавочку установить", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20230424/priamure-1867251851.html

https://ria.ru/20230420/priamure-1866516126.html

https://ria.ru/20230422/priamure-1867039422.html

благовещенск

амурская область

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общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), владимир константинов