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В Петербурге задержали члена запрещенной группировки, готовившего теракт - РИА Новости, 24.04.2023
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18:49 24.04.2023 (обновлено: 19:20 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/terakt-1867430770.html
В Петербурге задержали члена запрещенной группировки, готовившего теракт
В Петербурге задержали члена запрещенной группировки, готовившего теракт - РИА Новости, 24.04.2023
В Петербурге задержали члена запрещенной группировки, готовившего теракт
ФСБ задержала в Петербурге члена запрещенной проукраинской организации, готовившего теракт. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:49
2023-04-24T19:20
происшествия
россия
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фсб
владлен татарский
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. ФСБ задержала в Петербурге члена запрещенной проукраинской организации, готовившего теракт.Злоумышленник планировал поджечь автомобили МВД. Во время обыска по месту жительства у него нашли и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также электронные носители информации.Подозреваемого привлекут к ответственности по статье Уголовного кодекса "Покушение на террористический акт".В начале апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжкую — "Теракт". Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство журналиста спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
https://ria.ru/20230419/terakt-1866424032.html
россия
санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, владлен татарский, украина
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФСБ, Владлен Татарский, Украина
В Петербурге задержали члена запрещенной группировки, готовившего теракт

ФСБ задержала в Петербурге члена запрещенной проукраинской группировки, готовившего теракт

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. ФСБ задержала в Петербурге члена запрещенной проукраинской организации, готовившего теракт.
«

"В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина России", — сообщила пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник планировал поджечь автомобили МВД. Во время обыска по месту жительства у него нашли и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также электронные носители информации.
Подозреваемого привлекут к ответственности по статье Уголовного кодекса "Покушение на террористический акт".
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Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжкую — "Теракт". Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство журналиста спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФСБВладлен ТатарскийУкраина
 
 
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