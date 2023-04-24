https://ria.ru/20230424/terakt-1867430770.html
В Петербурге задержали члена запрещенной группировки, готовившего теракт
В Петербурге задержали члена запрещенной группировки, готовившего теракт - РИА Новости, 24.04.2023
В Петербурге задержали члена запрещенной группировки, готовившего теракт
ФСБ задержала в Петербурге члена запрещенной проукраинской организации, готовившего теракт. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:49
2023-04-24T18:49
2023-04-24T19:20
происшествия
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санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фсб
владлен татарский
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. ФСБ задержала в Петербурге члена запрещенной проукраинской организации, готовившего теракт.Злоумышленник планировал поджечь автомобили МВД. Во время обыска по месту жительства у него нашли и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также электронные носители информации.Подозреваемого привлекут к ответственности по статье Уголовного кодекса "Покушение на террористический акт".В начале апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжкую — "Теракт". Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство журналиста спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
https://ria.ru/20230419/terakt-1866424032.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, владлен татарский, украина
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФСБ, Владлен Татарский, Украина
В Петербурге задержали члена запрещенной группировки, готовившего теракт
ФСБ задержала в Петербурге члена запрещенной проукраинской группировки, готовившего теракт