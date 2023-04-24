https://ria.ru/20230424/terakt-1867430770.html

В Петербурге задержали члена запрещенной группировки, готовившего теракт

В Петербурге задержали члена запрещенной группировки, готовившего теракт - РИА Новости, 24.04.2023

В Петербурге задержали члена запрещенной группировки, готовившего теракт

ФСБ задержала в Петербурге члена запрещенной проукраинской организации, готовившего теракт. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:49

2023-04-24T18:49

2023-04-24T19:20

происшествия

россия

санкт-петербург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

фсб

владлен татарский

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. ФСБ задержала в Петербурге члена запрещенной проукраинской организации, готовившего теракт.Злоумышленник планировал поджечь автомобили МВД. Во время обыска по месту жительства у него нашли и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также электронные носители информации.Подозреваемого привлекут к ответственности по статье Уголовного кодекса "Покушение на террористический акт".В начале апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжкую — "Теракт". Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство журналиста спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

https://ria.ru/20230419/terakt-1866424032.html

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, владлен татарский, украина