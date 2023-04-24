https://ria.ru/20230424/televeduschiy-1867467100.html

Цензура обреченных: Такера Карлсона убрали из телеэфира

Цензура обреченных: Такера Карлсона убрали из телеэфира - РИА Новости, 24.04.2023

Цензура обреченных: Такера Карлсона убрали из телеэфира

Самый популярный ведущий американских политических ток-шоу Такер Карлсон остался без работы — телеканал Fox News закрыл его программу. Это не новости из жизни... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T23:16

2023-04-24T23:16

2023-04-24T23:53

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аналитика

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Самый популярный ведущий американских политических ток-шоу Такер Карлсон остался без работы — телеканал Fox News закрыл его программу. Это не новости из жизни американских медиа — это признак усиливающейся борьбы за власть, надвигающейся новой фазы острейшего политического кризиса в США.Пятидесятитрехлетний Карлсон был не просто популярнейшим телеведущим — он был жестким критиком президента Байдена, либерального истеблишмента и "вашингтонского болота". И голосом трампизма — не Трампа, а именно движения рассерженных патриотов-республиканцев. Карлсона ненавидели либералы: неслучайно, сообщая о его уходе, CNN назвал телеведущего "праворадикальным экстремистом".Популярность Карлсона была уже не медийным, а политическим фактором — за последние годы в некоторых опросах общественного мнения он получал заметную поддержку избирателей в качестве гипотетического кандидата в президенты. За шесть с половиной лет его еженедельное ток-шоу на Fox News стало самым популярным в стране, но это не помешало телеканалу разорвать контракт с ним. Почему?Формально детали не разглашаются, но уже ясно, что в качестве предлога была использована огромная компенсация (почти в 800 миллионов долларов), которую телеканал выплатил фирме, производящей машины для голосования. Карлсон утверждал, что аппаратура была специально так перенастроена, чтобы Трамп проиграл президентские выборы в 2020-м, — никаких доказательств этого нет, так что Fox пришлось пойти на внесудебное урегулирование претензий компании-производителя. Но мало кто поверит в то, что это стало не более чем предлогом для того, чтобы избавиться от Такера Карлсона, потому что ставки на кону приближающихся президентских выборов не миллиардные и даже не триллионные. На кону действительно стоит судьба Америки — и убрать Карлсона из эфира стало делом принципа для американского истеблишмента.Потому что он был самым талантливым обличителем "глубинного государства", "вашингтонского болота", администрации Байдена и всей прогрессивной повестки Демпартии: так, как он их высмеивал, бил, разоблачал, не делал никто другой.Карлсон с самого начала — а он стал ведущим на Fox News сразу после победы Трампа в ноябре 2016-го — разоблачал кампанию против нового президента. Начиная с поисков "русского вмешательства" и заканчивая попыткой импичмента Трампа из-за "украинского досье" — Карлсон последовательно защищал Трампа. Но не из-за любви к начальству, а по причине схожести их идеологии и взглядов на жизнь. Он критиковал культ ЛГБТ, "культуру отмены" и движение "Жизни черных важны", выступал против сторонников абортов и против контроля над оружием, то есть соединил всю традиционную повестку правых, республиканцев, патриотов с актуальными темами. Причем делал это резче и решительнее Трампа, став действительно символом и голосом всей недовольной истеблишментом консервативной Америки. После поражения Трампа Карлсон говорил о нечестности выборов, а так называемый штурм Капитолия именовал провокацией спецслужб и "глубинного государства". Он стал жесточайшим критиком Байдена — как из-за его политики и состояния здоровья, так и из-за попыток замять аферы его сына Хантера.Но Карлсон к тому же выступал и с фактически изоляционистских позиций, то есть он не поддерживал американскую экспансию везде и всюду. Это стало особенно заметно по его оценкам происходящего на Украине и вокруг нее: он называл Зеленского "диктатором в спортивном костюме" в "самой коррумпированной стране Европы", рассказывал, что хотел в свое время взять интервью у Путина (после чего узнал о том, что за ним следят спецслужбы). Карлсон называл утверждения о том, что "Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу", — "главной и самой глупой когда-либо сказанной ложью", а в своей предпоследней программе прямо заявил: "США являются непосредственным участником войны против России. Пока мы говорим, американские солдаты сражаются с русскими. Эта война никогда официально не объявлялась. Она не была санкционирована конгрессом, <…> что является нарушением американского законодательства".Понятно, что чем ближе выборы, тем сложнее было "вашингтонскому болоту" терпеть еженедельные проповеди неистового Такера перед многомиллионной аудиторией. И его убрали, чтобы облегчить задачу недопущения победы Трампа в ноябре следующего года. Это сейчас цель номер один для большей части американской надпартийной элиты — того самого "болота" и "глубинного государства". Они уже давно объявили Карлсона экстремистом, радикалом — не придется удивляться, если объявят и фашистом, и врагом общества. Бьют по Карслону, чтобы остановить Трампа. Но, как и в случае с судом над экс-президентом, эффект будет прямо противоположный: вместо падения популярности Трампа увольнение Карлсона приведет лишь к росту поддержки опального Дональда. Но если в "вашингтонском болоте" это понимают, то зачем же вновь и вновь наступают на грабли? Тому есть две причины. Одна — субъективная, которой они руководствуются, а вторая — объективная (которая не дана им в ощущении, то есть они ее даже не понимают).Первая проста: лучше убрать Карлсона заранее, за полтора года до выборов, чтобы скандал с его увольнением (а лучше — и он сам) забылся к ноябрю 2024-го. А вторая еще проще: у истеблишмента (в своем большинстве либерального и глобалистского) просто уже нет никаких других методов, кроме закрытия эфира, для того чтобы остановить трампистский реванш. Вот и приходится прибегать к крайним мерам, подтверждая тем самым собственную обреченность на поражение.

https://ria.ru/20230424/karlson-1867452085.html

https://ria.ru/20230424/lemon-1867449073.html

https://ria.ru/20230309/ssha-1856681732.html

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в мире, америка, сша, украина, такер карлсон, владимир путин, аналитика