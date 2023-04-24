https://ria.ru/20230424/siroty-1867390207.html

В Петербурге установили причины смерти сирот из интерната, сообщил источник

В Петербурге установили причины смерти сирот из интерната, сообщил источник - РИА Новости, 24.04.2023

В Петербурге установили причины смерти сирот из интерната, сообщил источник

Причиной смерти троих из шести постояльцев психоневрологического интерната № 10 в Санкт-Петербурге стал отек мозга при дефиците массы тела, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:20

2023-04-24T16:20

2023-04-24T16:51

происшествия

санкт-петербург

нюта федермессер

следственный комитет россии (ск рф)

россия

сироты

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Причиной смерти троих из шести постояльцев психоневрологического интерната № 10 в Санкт-Петербурге стал отек мозга при дефиците массы тела, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В действиях сотрудников интернета следователи усмотрели признаки преступления по третьей части статьи 109 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности".Все погибшие имели статус детей-сирот, после совершеннолетия их перевели в интернат. Источник добавил, что пациенты умерли в Александровской больнице, куда их доставляли сотрудники ПНИ.На прошлой неделе СК возбудил уголовное дело после гибели с 2022 года шести совершеннолетних постояльцев психоневрологического интерната на улице Коллонтай. По данным следствия, его сотрудники ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по уходу за страдающими психическими заболеваниями.Проверки правоохранителей начались после обращения руководителя многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюты Федермессер.

https://ria.ru/20230419/proverka-1866472358.html

https://ria.ru/20230405/ombudsmen-1863347485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, нюта федермессер, следственный комитет россии (ск рф), россия, сироты, москва