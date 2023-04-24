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В Госдуму внесли проект о штрафе за рекламу сексуальных услуг
В Госдуму внесли проект о штрафе за рекламу сексуальных услуг - РИА Новости, 24.04.2023
В Госдуму внесли проект о штрафе за рекламу сексуальных услуг
Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг, в частности, за размещение в общественных... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:19
2023-04-24T10:19
2023-04-24T10:19
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг, в частности, за размещение в общественных местах рекламы секс-услуг с предложением знакомств и времяпрепровождения с указанием контактов, проект доступен в думской электронной базе. Документом предлагается дополнить КоАП новой статьей "Реклама сексуальных услуг". За распространение в общественных местах рекламы секс-услуг с предложениями знакомств, времяпрепровождения (отдыха) с мужчинами и (или) женщинами, в том числе содержащей скрытое предложение таких услуг, с указанием любой контактной информации, авторы предлагают штраф для граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей; для должностных - от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей. В пояснительной записке авторы аргументируют подготовку поправок тем, что в Санкт-Петербурге такую рекламу размещают на поверхностях от водосточных труб до остановок и элементах городской архитектуры, "что наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города". "Увеличенные административные штрафы в данном случае - это эффективная предупредительная мера, обеспечивающая сокращение количества правонарушений в области распространения рекламы сексуальных услуг, минимизацию последствий порчи имущества, так как деятельность по распространению рекламы сексуальных услуг становится экономически нецелесообразной для рекламораспространителей", - указывают разработчики поправок.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, санкт-петербург, госдума рф
Общество, Санкт-Петербург, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о штрафе за рекламу сексуальных услуг
В Госдуму внесли проект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг, в частности, за размещение в общественных местах рекламы секс-услуг с предложением знакомств и времяпрепровождения с указанием контактов, проект доступен в думской электронной базе.
Документом предлагается дополнить КоАП новой статьей "Реклама сексуальных услуг". За распространение в общественных местах рекламы секс-услуг с предложениями знакомств, времяпрепровождения (отдыха) с мужчинами и (или) женщинами, в том числе содержащей скрытое предложение таких услуг, с указанием любой контактной информации, авторы предлагают штраф для граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей; для должностных - от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей.
В пояснительной записке авторы аргументируют подготовку поправок тем, что в Санкт-Петербурге
такую рекламу размещают на поверхностях от водосточных труб до остановок и элементах городской архитектуры, "что наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города".
"Увеличенные административные штрафы в данном случае - это эффективная предупредительная мера, обеспечивающая сокращение количества правонарушений в области распространения рекламы сексуальных услуг, минимизацию последствий порчи имущества, так как деятельность по распространению рекламы сексуальных услуг становится экономически нецелесообразной для рекламораспространителей", - указывают разработчики поправок.
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