https://ria.ru/20230424/shtraf-1867275166.html

В Госдуму внесли проект о штрафе за рекламу сексуальных услуг

В Госдуму внесли проект о штрафе за рекламу сексуальных услуг - РИА Новости, 24.04.2023

В Госдуму внесли проект о штрафе за рекламу сексуальных услуг

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг, в частности, за размещение в общественных... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:19

2023-04-24T10:19

2023-04-24T10:19

общество

санкт-петербург

госдума рф

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг, в частности, за размещение в общественных местах рекламы секс-услуг с предложением знакомств и времяпрепровождения с указанием контактов, проект доступен в думской электронной базе. Документом предлагается дополнить КоАП новой статьей "Реклама сексуальных услуг". За распространение в общественных местах рекламы секс-услуг с предложениями знакомств, времяпрепровождения (отдыха) с мужчинами и (или) женщинами, в том числе содержащей скрытое предложение таких услуг, с указанием любой контактной информации, авторы предлагают штраф для граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей; для должностных - от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей. В пояснительной записке авторы аргументируют подготовку поправок тем, что в Санкт-Петербурге такую рекламу размещают на поверхностях от водосточных труб до остановок и элементах городской архитектуры, "что наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города". "Увеличенные административные штрафы в данном случае - это эффективная предупредительная мера, обеспечивающая сокращение количества правонарушений в области распространения рекламы сексуальных услуг, минимизацию последствий порчи имущества, так как деятельность по распространению рекламы сексуальных услуг становится экономически нецелесообразной для рекламораспространителей", - указывают разработчики поправок.

https://ria.ru/20230423/shashlyk-1867143756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, санкт-петербург, госдума рф