https://ria.ru/20230424/scherbakov-1867008657.html

Иван Щербаков: контрактная система Москвы отвечает на вызовы времени

Иван Щербаков: контрактная система Москвы отвечает на вызовы времени - РИА Новости, 24.04.2023

Иван Щербаков: контрактная система Москвы отвечает на вызовы времени

В Москве прошел XVIII Всероссийский форум-выставка "Госзаказ: новые вызовы". О том, как город поддерживает бизнес в условиях санкций и решает задачу... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:31

2023-04-24T10:31

2023-04-24T10:37

интервью

москва

департамент г. москвы по конкурентной политике

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В Москве прошел XVIII Всероссийский форум-выставка "Госзаказ: новые вызовы". О том, как город поддерживает бизнес в условиях санкций и решает задачу импортозамещения в государственных закупках, РИА Новости рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. На пленарном заседании форума он получил ведомственную награду министерства финансов РФ из рук замглавы Минфина РФ Алексея Лаврова.- Иван Александрович, в первую очередь хочу поздравить вас с наградой Минфина. Что эта награда значит для вас, для ведомства? Какие перспективы открываются?- Я это воспринимаю как награду всему городу за активную работу, которую мы проводим в ежедневном формате во взаимодействии, прежде всего, с министерством финансов как основным федеральным регулятором по изменениям и модернизации закона 44-ФЗ и в целом контрактной системы Российской Федерации. Это высокая оценка тех инициатив, которые мы аккумулируем и вносим на рассмотрение в целом от города, от всех московских заказчиков. Мы продолжим эту работу, потому что система живая: наша реальность постоянно меняется, возникает что-то новое, соответственно, нужно быстро реагировать, принимать меры, вносить поправки.– Уже более года российская экономика функционирует в условиях жесткого санкционного давления. Как это отразилось на столице, какие изменения произошли в сфере госзакупок?– Московская экономика достойно показала себя в непростом 2022 году. Город работает стабильно и реализует все запланированные проекты, выполняя обязательства перед москвичами и инвесторами. Столичное правительство, в том числе, совершенствует контрактную систему и делает это в постоянном взаимодействии с заказчиками и поставщиками.Так, например, для поддержки малого бизнеса увеличена верхняя планка на обязательные закупки у таких компаний и предпринимателей. Если ранее это были закупки с начальной ценой до 3 миллионов рублей, то с 2022 года московские заказчики должны привлекать малый бизнес к процедурам ценой до 20 миллионов рублей. В настоящее время рассматривается возможность повысить планку до 50 миллионов.Также в августе прошлого года для московских заказчиков увеличили предельный размер закупок, проводимых посредством котировочных сессий. Приобретать товары они могут на сумму до пяти миллионов рублей, а работы и услуги — до трех миллионов. Ранее этот лимит составлял 600 тысяч рублей.Котировочная сессия – это мини-аукцион, участники которого последовательно снижают начальную максимальную цену контракта. При этом, когда заказчик публикует закупку через котировочную сессию, об этом узнают все поставщики, которые подписаны на соответствующую рассылку. Такая процедура длится три, шесть или 24 часа, побеждает в ней участник, сделавший наименьшую ставку, то есть предложивший свой товар, работу или услугу по самой низкой цене.Благодаря этому нововведению московские заказчики могут приобретать необходимые товары, работы и услуги в большем объеме, увеличивать экономию, планировать закупки в более долгосрочной перспективе. Поставщики же получают возможность работать напрямую с городом, что гарантирует стабильную прибыль и спрос на продукцию.– Как Москва решает вопрос импортозамещения при госзакупках в условиях, когда многие иностранные компании покинули российский рынок?– Один из эффективных инструментов импортозамещения в столичной контрактной системе – заключение офсетных контрактов. Это госконтракты, предусматривающие встречные инвестиционные обязательства поставщика. Подписывая офсет, инвестор локализует, либо модернизирует производство на территории Москвы, а взамен получает гарантию сбыта продукции городу на срок до 10 лет.Для увеличения количества таких сделок в 2022 году минимальный порог по инвестициям был снижен в 10 раз – с миллиарда до 100 миллионов рублей. Также появилась возможность подписывать офсеты совместно с двумя или более регионами России. В настоящий момент в столице подписано 10 таких контрактов, по четырем из них инвесторы уже начали поставлять городу такую важную продукцию, как лекарства, медицинские изделия и продукты для молочных кухонь.– Что показала Москва на XVIII форуме-выставке "Госзаказ"?– В этом году повестка форума посвящена, главным образом, гибкости контрактной системы в условиях сложных экономических процессов. Наш стенд продемонстрировал те возможности, которые показала столичная экономика в условиях беспрецедентного санкционного давления. Москва по-прежнему обеспечивает себя необходимыми товарами, работами и услугами, большинство из которых имеют российское происхождение.Во многом это стало возможным благодаря таким инструментам, как, например, контракты жизненного цикла (КЖЦ), которые предусматривают не только закупку продукции, но и последующее обслуживание со стороны поставщика в течение всего срока действия контракта. С помощью КЖЦ город закупает общественный транспорт – трамваи, электробусы, вагоны метро, а также сложное медицинское оборудование, такое как аппараты УЗИ, КТ, МРТ, рентгена и другие. Среди компаний-поставщиков известные производители: Тверской вагоностроительный завод, Метровагонмаш, ЛиАЗ, ГАЗ и КАМАЗ.С 2014 года Москва заключила КЖЦ на сумму более 600 миллиардов рублей. Важным эффектом таких закупок стало существенное снижение цен контрактов – оно достигало 50%, покрывающее эксплуатацию оборудования в течение 5–10 послегарантийных лет.– Какую роль в развитии контрактной системы играет столичный Портал поставщиков?– Портал поставщиков – это динамично развивающийся межрегиональный электронный магазин, который помогает бизнесу реализовать свои товары, работы и услуги, а заказчикам – найти нужную продукцию и закупить ее у надежных поставщиков. В этом году Портал отмечает свое десятилетие, за эти годы он заслужил признание профессионального сообщества и был отмечен рядом наград и премий.В условиях санкций Портал дает оперативную возможность подбирать отечественные аналоги импортной продукции: только в 2022 году Москва заключила на ресурсе 129,8 тысячи контрактов на 24,1 миллиарда рублей, 79% из них – на закупку товаров российского производства. Остальные контракты были заключены на поставку товаров из Белоруссии, Китая, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.Важно отметить, что более 90% поставщиков, работающих на Портале, – представители малого и среднего предпринимательства. Для небольших компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых это означает возможность сохранять и развивать бизнес, работать напрямую с городом.Также в 2022 году был существенно упрощен процесс регистрации на Портале. Ресурс интегрировали с Единым государственным реестром юридических лиц, и теперь при регистрации сведения о компании заполняются автоматически.Порталом пользуются не только в столице. В настоящий момент на площадке зарегистрировано более 300 тысяч поставщиков и 55 тысяч заказчиков из 40 регионов России, в каталоге доступно более двух миллионов товарных единиц.– Планируются ли какие-то доработки Портала в этом году?– Портал – механизм очень живой, постоянно настраиваемый. Например, сейчас в разработке настройки по проведению совместных закупок. Предположим, несколько заказчиков хотят купить бумагу, при этом у каждого потребности небольшие. Чтобы это было интереснее поставщику, можно их объединить и провести одну закупку. Это удобно и выгодно как заказчику, так и поставщику. После доработки появится возможность автоматизированного сбора таких закупок в более крупные.Также появится функционал, позволяющий поставщикам по итогам котировочной сессии предлагать эквивалентные товары. Представим ситуацию: закупается большая номенклатура, например, канцелярских товаров, и заказчик указывает марки и модели. У поставщика 80% этих моделей и марок есть, а остальные – некие аналоги. Для того, чтобы он мог предложить заказчику заменить часть товаров на аналогичные, а заказчик – согласиться или отказать, мы и планируем ввести механизм, который позволит это делать. Это избавит заказчиков от повторного проведения закупки в случаях, когда из всего товара одна авторучка, например, не подходит по марке, хотя стоит столько же.Кроме того, мы работаем над оформлением возможности заключения договоров с участниками котировочных сессий, занявшими третье и последующие места, если победитель отказался от его подписания. Это, опять же, позволит заказчикам экономить время, потому что им не придется проводить торги заново.Также продолжается развитие интеграции с электронной площадкой "Росэлторг" в части предоставления банковских гарантий.

https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866676206.html

https://ria.ru/20220421/importozameschenie-1784632396.html

https://ria.ru/20220609/life-cycle-contract-1791714061.html

москва

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Алёна Пава

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Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков на XVIII Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ: новые вызовы» Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков на XVIII Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ: новые вызовы» 2023-04-24T10:31 true PT1M16S

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Алёна Пава

интервью, москва, департамент г. москвы по конкурентной политике