https://ria.ru/20230424/remont-1867393741.html

Житель Нижегородской области попытался сжечь соседей из-за шумного ремонта

Житель Нижегородской области попытался сжечь соседей из-за шумного ремонта - РИА Новости, 24.04.2023

Житель Нижегородской области попытался сжечь соседей из-за шумного ремонта

Житель Нижегородской области облил соседей бензином и попытался заживо сжечь их из-за шумной шлифовальной машины, которую они использовали во время ремонта,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:31

2023-04-24T16:31

2023-04-24T16:31

нижегородская область

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ремонт

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Житель Нижегородской области облил соседей бензином и попытался заживо сжечь их из-за шумной шлифовальной машины, которую они использовали во время ремонта, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 23 апреля около 21.30 нетрезвый подозреваемый в гараже, расположенном на его придомовом участке в поселке 1 Мая Балахнинского муниципального округа, наполнил пластиковую бутылку бензином, подошел к соседнему участку, поджег бензин в бутылке и стал разбрызгивать горящую жидкость на соседей. Пожилые мужчина и женщина потушили на себе пламя, но получили термические ожоги и были госпитализированы, женщина находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по част 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом). "Подозреваемый задержан. Как установили следователи СК, потерпевшие в тот вечер вели строительные работы на своем участке, связанные с резкой шифера с использованием шлифовальной машины. Подозреваемый был недоволен шумом, которым сопровождались работы", - говорится в сообщении СУСК. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20230331/ubiystvo-1862260175.html

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нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нижегородская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ремонт