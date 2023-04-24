https://ria.ru/20230424/remont-1867393741.html
Житель Нижегородской области попытался сжечь соседей из-за шумного ремонта
Житель Нижегородской области попытался сжечь соседей из-за шумного ремонта - РИА Новости, 24.04.2023
Житель Нижегородской области попытался сжечь соседей из-за шумного ремонта
Житель Нижегородской области облил соседей бензином и попытался заживо сжечь их из-за шумной шлифовальной машины, которую они использовали во время ремонта,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:31
2023-04-24T16:31
2023-04-24T16:31
нижегородская область
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ремонт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Житель Нижегородской области облил соседей бензином и попытался заживо сжечь их из-за шумной шлифовальной машины, которую они использовали во время ремонта, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 23 апреля около 21.30 нетрезвый подозреваемый в гараже, расположенном на его придомовом участке в поселке 1 Мая Балахнинского муниципального округа, наполнил пластиковую бутылку бензином, подошел к соседнему участку, поджег бензин в бутылке и стал разбрызгивать горящую жидкость на соседей. Пожилые мужчина и женщина потушили на себе пламя, но получили термические ожоги и были госпитализированы, женщина находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по част 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом). "Подозреваемый задержан. Как установили следователи СК, потерпевшие в тот вечер вели строительные работы на своем участке, связанные с резкой шифера с использованием шлифовальной машины. Подозреваемый был недоволен шумом, которым сопровождались работы", - говорится в сообщении СУСК. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20230331/ubiystvo-1862260175.html
https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864206758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижегородская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ремонт
Нижегородская область, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ремонт
Житель Нижегородской области попытался сжечь соседей из-за шумного ремонта
Житель поселка 1 Мая в Нижегородской области попытался сжечь соседей из-за шумного ремонта
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости.
Житель Нижегородской области облил соседей бензином и попытался заживо сжечь их из-за шумной шлифовальной машины, которую они использовали во время ремонта, сообщает
региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 23 апреля около 21.30 нетрезвый подозреваемый в гараже, расположенном на его придомовом участке в поселке 1 Мая Балахнинского муниципального округа, наполнил пластиковую бутылку бензином, подошел к соседнему участку, поджег бензин в бутылке и стал разбрызгивать горящую жидкость на соседей. Пожилые мужчина и женщина потушили на себе пламя, но получили термические ожоги и были госпитализированы, женщина находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по част 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом).
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"Подозреваемый задержан. Как установили следователи СК, потерпевшие в тот вечер вели строительные работы на своем участке, связанные с резкой шифера с использованием шлифовальной машины. Подозреваемый был недоволен шумом, которым сопровождались работы", - говорится в сообщении СУСК.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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