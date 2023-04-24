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Во Владивостоке инженер РАН погибла от полученных в лаборатории ожогов - РИА Новости, 24.04.2023
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03:06 24.04.2023 (обновлено: 03:45 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/ran-1867245089.html
Во Владивостоке инженер РАН погибла от полученных в лаборатории ожогов
Во Владивостоке инженер РАН погибла от полученных в лаборатории ожогов - РИА Новости, 24.04.2023
Во Владивостоке инженер РАН погибла от полученных в лаборатории ожогов
Ведущий инженер Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке погибла, получив на... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T03:06
2023-04-24T03:45
владивосток
приморский край
россия
российская академия наук
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Ведущий инженер Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке погибла, получив на рабочем месте ожоги 70% тела, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Приморского края. Прокуратура провела проверку. Установлено, что погибшая - ведущий инженер - допущена к работе с нарушениями технологического процесса. Также она была на листке нетрудоспособности. Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека".
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владивосток, приморский край, россия, российская академия наук, происшествия
Владивосток, Приморский край, Россия, Российская академия наук, Происшествия
Во Владивостоке инженер РАН погибла от полученных в лаборатории ожогов

Ведущий инженер института Дальневосточного отделения РАН погибла от ожогов 70% тела

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Ведущий инженер Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке погибла, получив на рабочем месте ожоги 70% тела, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Приморского края.
«
"Десятого апреля 2023 года при пересеве культуры клеток растений и работе с реагентами произошло возгорание, в результате которого сотрудник лаборатории 1949 года рождения получила ожоги 3 и 4 степени 70% поверхности тела, от которых 19 апреля 2023 года в медицинской организации наступила смерть потерпевшей", - говорится в сообщении.
Прокуратура провела проверку. Установлено, что погибшая - ведущий инженер - допущена к работе с нарушениями технологического процесса. Также она была на листке нетрудоспособности. Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования.
По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека".
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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ВладивостокПриморский крайРоссияРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
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