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Во Владивостоке инженер РАН погибла от полученных в лаборатории ожогов
Во Владивостоке инженер РАН погибла от полученных в лаборатории ожогов - РИА Новости, 24.04.2023
Во Владивостоке инженер РАН погибла от полученных в лаборатории ожогов
Ведущий инженер Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке погибла, получив на... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T03:06
2023-04-24T03:06
2023-04-24T03:45
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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Ведущий инженер Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке погибла, получив на рабочем месте ожоги 70% тела, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Приморского края. Прокуратура провела проверку. Установлено, что погибшая - ведущий инженер - допущена к работе с нарушениями технологического процесса. Также она была на листке нетрудоспособности. Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека".
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владивосток, приморский край, россия, российская академия наук, происшествия
Владивосток, Приморский край, Россия, Российская академия наук, Происшествия
Во Владивостоке инженер РАН погибла от полученных в лаборатории ожогов
Ведущий инженер института Дальневосточного отделения РАН погибла от ожогов 70% тела