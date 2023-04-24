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Владельцев газового транспорта в Приамурье освободят от налога - РИА Новости, 24.04.2023
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06:46 24.04.2023 (обновлено: 06:47 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/priamure-1867251851.html
Владельцев газового транспорта в Приамурье освободят от налога
Владельцев газового транспорта в Приамурье освободят от налога - РИА Новости, 24.04.2023
Владельцев газового транспорта в Приамурье освободят от налога
Водителей, которые будут использовать транспорт, работающий на газе в Приамурье, освободят от транспортного налога, сообщает пресс-служба законодательного... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T06:46
2023-04-24T06:47
амурская область
василий орлов (губернатор)
гибдд мвд рф
валентина калита
авто
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр – РИА Новости. Водителей, которые будут использовать транспорт, работающий на газе в Приамурье, освободят от транспортного налога, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона. Законопроект принят в понедельник в первом чтении на очередном заседании законодательного собрания Амурской области. С такой инициативой в законодательный орган вышел губернатор области Василий Орлов. "Законопроектом предлагается освободить от транспортного налога как физических лиц, так и организации, которые будут использовать автомобили или другое средство передвижения, работающее на более экологичном виде топлива – газе", - говорится в сообщении. Преференциями смогут воспользоваться владельцы, которые приобрели транспорт, оборудованный газобалонным оборудованием на заводе-изготовителе, или установившие такое оборудование и зарегистрировавшие изменения в ГИБДД. "На сегодняшний день мы создаем необходимую законодательную базу, чтобы в перспективе работать с голубым топливом в разных направлениях. Это станет дополнительным экономическим стимулом для амурчан к переходу на экологический вид топлива. Соответственно, будет способствовать развитию газозаправочной инфраструктуры региона", - заявила заместитель председателя Законодательного собрания, председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калита. Для получения льготы необходимо будет самостоятельно обратиться в налоговые органы с пакетом документов, подтверждающим право на льготу. Освобождать от транспортного налога планируют на пять лет. "Процедура не потребует большого количества документов. Для освобождения от транспортного налога в данном случае понадобится только свидетельство о регистрации транспортного средства, ПТС на автомобиль с пробегом или документальное одобрение типа ТС при установке такого оборудования на новое авто заводом-изготовителем", - рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва.
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амурская область, василий орлов (губернатор), гибдд мвд рф, валентина калита, авто, экономика
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), ГИБДД МВД РФ, Валентина Калита, Авто, Экономика
Владельцев газового транспорта в Приамурье освободят от налога

Приамурских водителей, использующих работающий на газе транспорт, освободят от налога

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр – РИА Новости. Водителей, которые будут использовать транспорт, работающий на газе в Приамурье, освободят от транспортного налога, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.
Законопроект принят в понедельник в первом чтении на очередном заседании законодательного собрания Амурской области. С такой инициативой в законодательный орган вышел губернатор области Василий Орлов.
"Законопроектом предлагается освободить от транспортного налога как физических лиц, так и организации, которые будут использовать автомобили или другое средство передвижения, работающее на более экологичном виде топлива – газе", - говорится в сообщении.
Преференциями смогут воспользоваться владельцы, которые приобрели транспорт, оборудованный газобалонным оборудованием на заводе-изготовителе, или установившие такое оборудование и зарегистрировавшие изменения в ГИБДД.
"На сегодняшний день мы создаем необходимую законодательную базу, чтобы в перспективе работать с голубым топливом в разных направлениях. Это станет дополнительным экономическим стимулом для амурчан к переходу на экологический вид топлива. Соответственно, будет способствовать развитию газозаправочной инфраструктуры региона", - заявила заместитель председателя Законодательного собрания, председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калита.
Для получения льготы необходимо будет самостоятельно обратиться в налоговые органы с пакетом документов, подтверждающим право на льготу. Освобождать от транспортного налога планируют на пять лет.
"Процедура не потребует большого количества документов. Для освобождения от транспортного налога в данном случае понадобится только свидетельство о регистрации транспортного средства, ПТС на автомобиль с пробегом или документальное одобрение типа ТС при установке такого оборудования на новое авто заводом-изготовителем", - рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва.
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