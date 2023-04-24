https://ria.ru/20230424/priamure-1867251851.html

Владельцев газового транспорта в Приамурье освободят от налога

Владельцев газового транспорта в Приамурье освободят от налога - РИА Новости, 24.04.2023

Владельцев газового транспорта в Приамурье освободят от налога

Водителей, которые будут использовать транспорт, работающий на газе в Приамурье, освободят от транспортного налога, сообщает пресс-служба законодательного... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T06:46

2023-04-24T06:46

2023-04-24T06:47

амурская область

василий орлов (губернатор)

гибдд мвд рф

валентина калита

авто

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр – РИА Новости. Водителей, которые будут использовать транспорт, работающий на газе в Приамурье, освободят от транспортного налога, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона. Законопроект принят в понедельник в первом чтении на очередном заседании законодательного собрания Амурской области. С такой инициативой в законодательный орган вышел губернатор области Василий Орлов. "Законопроектом предлагается освободить от транспортного налога как физических лиц, так и организации, которые будут использовать автомобили или другое средство передвижения, работающее на более экологичном виде топлива – газе", - говорится в сообщении. Преференциями смогут воспользоваться владельцы, которые приобрели транспорт, оборудованный газобалонным оборудованием на заводе-изготовителе, или установившие такое оборудование и зарегистрировавшие изменения в ГИБДД. "На сегодняшний день мы создаем необходимую законодательную базу, чтобы в перспективе работать с голубым топливом в разных направлениях. Это станет дополнительным экономическим стимулом для амурчан к переходу на экологический вид топлива. Соответственно, будет способствовать развитию газозаправочной инфраструктуры региона", - заявила заместитель председателя Законодательного собрания, председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калита. Для получения льготы необходимо будет самостоятельно обратиться в налоговые органы с пакетом документов, подтверждающим право на льготу. Освобождать от транспортного налога планируют на пять лет. "Процедура не потребует большого количества документов. Для освобождения от транспортного налога в данном случае понадобится только свидетельство о регистрации транспортного средства, ПТС на автомобиль с пробегом или документальное одобрение типа ТС при установке такого оборудования на новое авто заводом-изготовителем", - рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва.

https://ria.ru/20230417/avtomobili-1865720880.html

амурская область

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амурская область, василий орлов (губернатор), гибдд мвд рф, валентина калита, авто, экономика