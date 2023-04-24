https://ria.ru/20230424/pozhar-1867356045.html
В Марий Эл загорелась школа-интернат
В Марий Эл загорелась школа-интернат - РИА Новости, 24.04.2023
В Марий Эл загорелась школа-интернат
Школа-интернат горит в Йошкар-Оле, все дети эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Марий Эл. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:37
2023-04-24T14:37
2023-04-24T14:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
йошкар-ола
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Школа-интернат горит в Йошкар-Оле, все дети эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Марий Эл."В 13.31 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о пожаре в здании Семёновкой школы-интерната. Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место происшествия. Дальнейшая информация уточняется. Дети эвакуированы", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.В МЧС уточнили, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Эвакуированы 76 человек - 38 детей и столько же взрослых.В прокуратуре Марий Эл отметили, что на место происшествия выехал и.о. прокурора Йошкар-Олы Юрий Фадеев.Как сообщается на сайте учебного заведения, в школе учатся глухие и слабослышащие дети.
https://ria.ru/20230406/primore-1863364905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, йошкар-ола, республика марий эл
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
В Марий Эл загорелась школа-интернат
МЧС сообщило о пожаре в школе-интернате в Марий Эл, детей эвакуировали
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Школа-интернат горит в Йошкар-Оле, все дети эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Марий Эл.
"В 13.31 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о пожаре в здании Семёновкой школы-интерната. Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место происшествия. Дальнейшая информация уточняется. Дети эвакуированы", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.
В МЧС уточнили, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Эвакуированы 76 человек - 38 детей и столько же взрослых.
В прокуратуре Марий Эл отметили, что на место происшествия выехал и.о. прокурора Йошкар-Олы Юрий Фадеев.
Как сообщается на сайте учебного заведения, в школе учатся глухие и слабослышащие дети.
Почти 500 человек эвакуировались из школы в Приморье