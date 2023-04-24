https://ria.ru/20230424/pozhar-1867356045.html

В Марий Эл загорелась школа-интернат

В Марий Эл загорелась школа-интернат - РИА Новости, 24.04.2023

В Марий Эл загорелась школа-интернат

Школа-интернат горит в Йошкар-Оле, все дети эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Марий Эл. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:37

2023-04-24T14:37

2023-04-24T14:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

йошкар-ола

республика марий эл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867356697_0:536:997:1097_1920x0_80_0_0_522e95ed805f1d80b3093d0041f729b1.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Школа-интернат горит в Йошкар-Оле, все дети эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Марий Эл."В 13.31 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о пожаре в здании Семёновкой школы-интерната. Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место происшествия. Дальнейшая информация уточняется. Дети эвакуированы", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.В МЧС уточнили, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Эвакуированы 76 человек - 38 детей и столько же взрослых.В прокуратуре Марий Эл отметили, что на место происшествия выехал и.о. прокурора Йошкар-Олы Юрий Фадеев.Как сообщается на сайте учебного заведения, в школе учатся глухие и слабослышащие дети.

https://ria.ru/20230406/primore-1863364905.html

йошкар-ола

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, йошкар-ола, республика марий эл