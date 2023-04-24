https://ria.ru/20230424/polsha-1867268985.html
Польша хочет распределять украинское продовольствие по всему ЕС
Польша хочет распределять украинское продовольствие по всему ЕС - РИА Новости, 24.04.2023
Польша хочет распределять украинское продовольствие по всему ЕС
Польша хочет распределять по всему Европейскому союзу поступающие беспошлинно с Украины продукты питания, заявил министр сельского хозяйства и развития села... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:52
2023-04-24T09:52
2023-04-24T10:10
в мире
польша
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ВАРШАВА, 24 апр — РИА Новости. Польша хочет распределять по всему Европейскому союзу поступающие беспошлинно с Украины продукты питания, заявил министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс в интервью изданию Super Express. По словам Телюса, Варшава сейчас ведет переговоры с ЕС о создании инструментов для распределения поступающих в Польшу продуктов по всей Европе.При этом министр заявил, что не поддерживает восстановление ввозных пошлин для украинского продовольствия. "Нет. Сегодня мы должны помочь Украине. Но мы должны одновременно сделать так, чтобы эти продукты проходили через Польшу, чтобы они не оставались в нашей стране", — сказал он. В конце прошлой недели Польша и Венгрия из-за протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник аналогичное решение приняла Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.В письме председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий.Это негативно отражается на местных фермерах. Так, в венгерском Министерстве сельского хозяйства заявили о потере около трети доходов. Кроме того, Национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.
https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, болгария, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Болгария, Евросоюз
Польша хочет распределять украинское продовольствие по всему ЕС
Польша хочет распределять беспошлинное украинское продовольствие по всему ЕС
ВАРШАВА, 24 апр — РИА Новости. Польша хочет распределять по всему Европейскому союзу поступающие беспошлинно с Украины продукты питания, заявил министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс в интервью изданию Super Express.
«
"Проблемы начались, когда Евросоюз освободил от пошлин продукты из Украины. ЕС позволил зерну затопить Польшу. И до сих пор ничего бы не изменилось, если бы не было наших инициатив и вмешательств, как, например, коалиция министров сельского хозяйства Болгарии
, Польши, Румынии
, Словакии
и Венгрии", — объяснил он.
По словам Телюса, Варшава сейчас ведет переговоры с ЕС о создании инструментов для распределения поступающих в Польшу продуктов по всей Европе.
При этом министр заявил, что не поддерживает восстановление ввозных пошлин для украинского продовольствия.
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"Нет. Сегодня мы должны помочь Украине. Но мы должны одновременно сделать так, чтобы эти продукты проходили через Польшу, чтобы они не оставались в нашей стране", — сказал он.
В конце прошлой недели Польша и Венгрия
из-за протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник аналогичное решение приняла Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
В письме председателю Еврокомиссии (ЕК
) Урсуле фон дер Ляйен
премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий.
Это негативно отражается на местных фермерах. Так, в венгерском Министерстве сельского хозяйства заявили о потере около трети доходов. Кроме того, Национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.
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