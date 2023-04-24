https://ria.ru/20230424/polsha-1867268985.html

Польша хочет распределять украинское продовольствие по всему ЕС

Польша хочет распределять украинское продовольствие по всему ЕС - РИА Новости, 24.04.2023

Польша хочет распределять украинское продовольствие по всему ЕС

Польша хочет распределять по всему Европейскому союзу поступающие беспошлинно с Украины продукты питания, заявил министр сельского хозяйства и развития села... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:52

2023-04-24T09:52

2023-04-24T10:10

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ВАРШАВА, 24 апр — РИА Новости. Польша хочет распределять по всему Европейскому союзу поступающие беспошлинно с Украины продукты питания, заявил министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс в интервью изданию Super Express. По словам Телюса, Варшава сейчас ведет переговоры с ЕС о создании инструментов для распределения поступающих в Польшу продуктов по всей Европе.При этом министр заявил, что не поддерживает восстановление ввозных пошлин для украинского продовольствия. "Нет. Сегодня мы должны помочь Украине. Но мы должны одновременно сделать так, чтобы эти продукты проходили через Польшу, чтобы они не оставались в нашей стране", — сказал он. В конце прошлой недели Польша и Венгрия из-за протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник аналогичное решение приняла Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.В письме председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий.Это негативно отражается на местных фермерах. Так, в венгерском Министерстве сельского хозяйства заявили о потере около трети доходов. Кроме того, Национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.

https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html

https://ria.ru/20230423/zlost-1867147405.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина, болгария, евросоюз