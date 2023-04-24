https://ria.ru/20230424/peskov-1867312812.html

Песков напомнил о договоренностях по урегулированию конфликта в Карабахе

Песков напомнил о договоренностях по урегулированию конфликта в Карабахе - РИА Новости, 24.04.2023

Песков напомнил о договоренностях по урегулированию конфликта в Карабахе

Россия продолжает быть посредником между Азербайджаном и Арменией, но ситуация непростая, при этом Баку и Ереван должны понимать безальтернативность всех... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:39

2023-04-24T12:39

2023-04-24T13:08

баку

ереван

ситуация на армяно-азербайджанской границе

в мире

россия

азербайджан

дмитрий песков

сергей лавров

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия продолжает быть посредником между Азербайджаном и Арменией, но ситуация непростая, при этом Баку и Ереван должны понимать безальтернативность всех положений трехсторонних договоренностей по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее госпогранслужба Азербайджана заявила, что ее подразделения установили пограничный пункт пропуска на границе с Арменией в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Пограничники Азербайджана указывали, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом."Россия продолжает свои посреднические усилия, главным образом усилия по выполнению всех положений трехсторонних документов, которые были подписаны двумя годами ранее. Россия продолжит работу над этим вместе и с Ереваном, и с Баку. Контакты мы продолжаем, ситуация действительно непростая, она требует дополнительных усилий, а главное - требует понимания упомянутыми странами безальтернативности имплементации упомянутых соглашений" - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли говорить о провале России как посредника в конфликте между Арменией и Азербайджаном в связи с этим событием.Он также подчеркнул, что посредническая работа будет продолжаться."Мы ведем работу со столицами, и с Ереваном, и с Баку. И продолжим эту работу", - ответил Песков на вопрос, какие меры будут приняты Россией в этой ситуации.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору, в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.

https://ria.ru/20230424/dogovorennosti-1867307956.html

https://ria.ru/20230423/kpp-1867235411.html

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ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

баку, ереван, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире, россия, азербайджан, дмитрий песков, сергей лавров