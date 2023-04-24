https://ria.ru/20230424/parad-1867276031.html

В Казахстане отказались от проведения военного парада ко Дню Победы

В Казахстане отказались от проведения военного парада ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2023

В Казахстане отказались от проведения военного парада ко Дню Победы

В Казахстане не планируют проводить военный парад в этом году, правительство отдало приоритет решению других задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:22

2023-04-24T10:22

2023-04-24T11:01

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в мире

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АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. В Казахстане не планируют проводить военный парад в этом году, правительство отдало приоритет решению других задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики."Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана", — отметили в ведомстве.В пресс-службе подчеркнули, что минобороны "ведет работу по увековечиванию памяти воинов-казахстанцев, павших в Великой Отечественной войне" и проводит другие военно-патриотические мероприятия.В последний раз парад проводили в республике в 2019 году. В 2020-2021 годах его отменяли из-за ситуации с коронавирусом, в прошлом году — для экономии бюджетных средств.

https://ria.ru/20220509/kazakhstan-1787581139.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, день победы, в мире