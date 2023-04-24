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В Казахстане отказались от проведения военного парада ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2023
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10:22 24.04.2023 (обновлено: 11:01 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/parad-1867276031.html
В Казахстане отказались от проведения военного парада ко Дню Победы
В Казахстане отказались от проведения военного парада ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2023
В Казахстане отказались от проведения военного парада ко Дню Победы
В Казахстане не планируют проводить военный парад в этом году, правительство отдало приоритет решению других задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:22
2023-04-24T11:01
казахстан
день победы
в мире
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АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. В Казахстане не планируют проводить военный парад в этом году, правительство отдало приоритет решению других задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики."Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана", — отметили в ведомстве.В пресс-службе подчеркнули, что минобороны "ведет работу по увековечиванию памяти воинов-казахстанцев, павших в Великой Отечественной войне" и проводит другие военно-патриотические мероприятия.В последний раз парад проводили в республике в 2019 году. В 2020-2021 годах его отменяли из-за ситуации с коронавирусом, в прошлом году — для экономии бюджетных средств.
https://ria.ru/20220509/kazakhstan-1787581139.html
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казахстан, день победы, в мире
Казахстан, День Победы, В мире
В Казахстане отказались от проведения военного парада ко Дню Победы

Минобороны Казахстана сообщило, что республика не будет проводить военный парад 9 Мая

© SputnikВоенный парад в Астане
Военный парад в Астане - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Sputnik
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АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. В Казахстане не планируют проводить военный парад в этом году, правительство отдало приоритет решению других задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики.
"Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана", — отметили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что минобороны "ведет работу по увековечиванию памяти воинов-казахстанцев, павших в Великой Отечественной войне" и проводит другие военно-патриотические мероприятия.
В последний раз парад проводили в республике в 2019 году. В 2020-2021 годах его отменяли из-за ситуации с коронавирусом, в прошлом году — для экономии бюджетных средств.
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