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В Москве пройдет встреча министров обороны Турции, России, Сирии и Ирана
В Москве пройдет встреча министров обороны Турции, России, Сирии и Ирана - РИА Новости, 24.04.2023
В Москве пройдет встреча министров обороны Турции, России, Сирии и Ирана
Встреча министров обороны Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется во вторник в Москве, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:10
2023-04-24T09:10
2023-04-24T09:17
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хулуси акар
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АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Встреча министров обороны Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется во вторник в Москве, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар."Завтра в Москве планируется провести встречу министров обороны и руководителей разведки Турции, России, Сирии и Ирана", - приводит слова Акара агентство Anadolu.В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, москва, россия, хулуси акар, иран, сирия
В мире, Турция, Москва, Россия, Хулуси Акар, Иран, Сирия
В Москве пройдет встреча министров обороны Турции, России, Сирии и Ирана
Министры обороны Турции, России, Сирии и Ирана встретятся во вторник в Москве