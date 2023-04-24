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В Москве пройдет встреча министров обороны Турции, России, Сирии и Ирана

В Москве пройдет встреча министров обороны Турции, России, Сирии и Ирана - РИА Новости, 24.04.2023

В Москве пройдет встреча министров обороны Турции, России, Сирии и Ирана

Встреча министров обороны Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется во вторник в Москве, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:10

2023-04-24T09:10

2023-04-24T09:17

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хулуси акар

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АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Встреча министров обороны Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется во вторник в Москве, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар."Завтра в Москве планируется провести встречу министров обороны и руководителей разведки Турции, России, Сирии и Ирана", - приводит слова Акара агентство Anadolu.В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, москва, россия, хулуси акар, иран, сирия