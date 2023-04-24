https://ria.ru/20230424/maska-1867275993.html

Шоу "Маска" снова покинули три участника

Шоу "Маска" снова покинули три участника - РИА Новости, 24.04.2023

Шоу "Маска" снова покинули три участника

Второй полуфинал шоу "Маска" снова покинули три участника: Гусеница и гости проекта Кактус и Морской царь. По правилам проекта новые персонажи раскрыли себя... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:51

2023-04-24T11:51

2023-04-24T11:51

шоубиз

нтв (телеканал)

филипп киркоров

регина тодоренко

валерия (алла перфилова)

шоу "маска"

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867288508_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_0823483d988a398e4bec051762dd9d0e.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Второй полуфинал шоу "Маска" снова покинули три участника: Гусеница и гости проекта Кактус и Морской царь. По правилам проекта новые персонажи раскрыли себя сразу после выступлений.Первой рассекреченной участницей стала девушка в маске Кактуса. Все члены жюри после ее выступления единогласно предположили, что в костюме скрывается блогер Ида Галич. И оказались абсолютно правы. Следующим проект покинул Морской царь. Филипп Киркоров предположил, что под маской скрывался рэпер Тимати (Тимур Юнусов). Регина Тодоренко посчитала, что в костюме находится Аким Апачев. Валерия назвала имя повара и ведущего Константина Ивлева, а Тимур Родригез увидел в приглашенном госте Дениса Майданова. Но все они ошиблись. Судей мастерски обхитрил певец Влад Сташевский. Постоянным участником проекта, который покинул "Маску", стал артист в костюме Гусеницы. Он попал в номинацию вместе со Скорпионом, которого спасли члены жюри. Личность знаменитости, скрывавшейся в огромном желто-розовом костюме, правильно отгадали Валерия и Алексей Воробьев. Они рассекретили белорусского певца IVAN (Александр Иванов).Ранее из шоу выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс), Горностай (Диана Анкудинова), Хомяк (Анита Цой), Мумия (Ярослав Сумишевский) и Мышонок (Наташа Королева). В проекте остались участники в костюмах Мамонтенка, Мандрила, Пуделя и Скорпиона, которые сразятся за первое место в финале "Маски" 30 апреля.

https://ria.ru/20230410/maska-1864184599.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

нтв (телеканал), филипп киркоров, регина тодоренко, валерия (алла перфилова), шоу "маска", знаменитости