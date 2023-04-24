https://ria.ru/20230424/maska-1867275993.html
Шоу "Маска" снова покинули три участника
Шоу "Маска" снова покинули три участника - РИА Новости, 24.04.2023
Шоу "Маска" снова покинули три участника
Второй полуфинал шоу "Маска" снова покинули три участника: Гусеница и гости проекта Кактус и Морской царь. По правилам проекта новые персонажи раскрыли себя... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:51
2023-04-24T11:51
2023-04-24T11:51
шоубиз
нтв (телеканал)
филипп киркоров
регина тодоренко
валерия (алла перфилова)
шоу "маска"
знаменитости
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Второй полуфинал шоу "Маска" снова покинули три участника: Гусеница и гости проекта Кактус и Морской царь. По правилам проекта новые персонажи раскрыли себя сразу после выступлений.Первой рассекреченной участницей стала девушка в маске Кактуса. Все члены жюри после ее выступления единогласно предположили, что в костюме скрывается блогер Ида Галич. И оказались абсолютно правы. Следующим проект покинул Морской царь. Филипп Киркоров предположил, что под маской скрывался рэпер Тимати (Тимур Юнусов). Регина Тодоренко посчитала, что в костюме находится Аким Апачев. Валерия назвала имя повара и ведущего Константина Ивлева, а Тимур Родригез увидел в приглашенном госте Дениса Майданова. Но все они ошиблись. Судей мастерски обхитрил певец Влад Сташевский. Постоянным участником проекта, который покинул "Маску", стал артист в костюме Гусеницы. Он попал в номинацию вместе со Скорпионом, которого спасли члены жюри. Личность знаменитости, скрывавшейся в огромном желто-розовом костюме, правильно отгадали Валерия и Алексей Воробьев. Они рассекретили белорусского певца IVAN (Александр Иванов).Ранее из шоу выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс), Горностай (Диана Анкудинова), Хомяк (Анита Цой), Мумия (Ярослав Сумишевский) и Мышонок (Наташа Королева). В проекте остались участники в костюмах Мамонтенка, Мандрила, Пуделя и Скорпиона, которые сразятся за первое место в финале "Маски" 30 апреля.
https://ria.ru/20230410/maska-1864184599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нтв (телеканал), филипп киркоров, регина тодоренко, валерия (алла перфилова), шоу "маска", знаменитости
Шоубиз, НТВ (телеканал), Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия (Алла Перфилова), Шоу "Маска", Знаменитости
Шоу "Маска" снова покинули три участника
Второй полуфинал шоу "Маска" покинули сразу три участника
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Второй полуфинал шоу "Маска" снова покинули
три участника: Гусеница и гости проекта Кактус и Морской царь. По правилам проекта новые персонажи раскрыли себя сразу после выступлений.
Первой рассекреченной участницей стала девушка в маске Кактуса. Все члены жюри после ее выступления единогласно предположили, что в костюме скрывается блогер Ида Галич. И оказались абсолютно правы.
Следующим проект покинул Морской царь. Филипп Киркоров предположил, что под маской скрывался рэпер Тимати (Тимур Юнусов). Регина Тодоренко посчитала, что в костюме находится Аким Апачев. Валерия назвала имя повара и ведущего Константина Ивлева, а Тимур Родригез увидел в приглашенном госте Дениса Майданова. Но все они ошиблись. Судей мастерски обхитрил певец Влад Сташевский.
Постоянным участником проекта, который покинул "Маску", стал артист в костюме Гусеницы. Он попал в номинацию вместе со Скорпионом, которого спасли члены жюри.
Личность знаменитости, скрывавшейся в огромном желто-розовом костюме, правильно отгадали Валерия и Алексей Воробьев. Они рассекретили белорусского певца IVAN (Александр Иванов).
«
"Спасибо за это яркое приключение! Я прислушивался к каждому слову во время обсуждения. Спасибо за высокую оценку моего таланта!" – поблагодарил членов жюри музыкант.
Ранее из шоу выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс), Горностай (Диана Анкудинова), Хомяк (Анита Цой), Мумия (Ярослав Сумишевский) и Мышонок (Наташа Королева).
В проекте остались участники в костюмах Мамонтенка, Мандрила, Пуделя и Скорпиона, которые сразятся за первое место в финале "Маски" 30 апреля.
Выбывший из шоу "Маска" участник расстроился после разоблачения