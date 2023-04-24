https://ria.ru/20230424/masimov-1867375679.html

Экс-глава госбезопасности Казахстана получил 18 лет за госизмену

Экс-глава госбезопасности Казахстана получил 18 лет за госизмену - РИА Новости, 24.04.2023

Экс-глава госбезопасности Казахстана получил 18 лет за госизмену

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов приговорен к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества за... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:33

2023-04-24T15:33

2023-04-24T19:25

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беспорядки в казахстане

карим масимов

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астана

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АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов приговорен к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, попытку захвата власти и превышение полномочий, сообщила пресс-служба суда Астаны."Масимов К. признан виновным, <...> путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание — 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", — говорится в сообщении суда.По информации суда, приговоры вынесены также в отношении трех бывших заместителей Масимова — Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и Марата Осипова, которые получили 16 лет, 15 лет и три года лишения свободы соответственно. Осужденные лишены званий генералов и государственных наград. В доход государства взыскано свыше десяти миллиардов тенге (22 миллиона долларов) и 24 миллиона долларов США.Суд в Астане приступил к рассмотрению в режиме "совершенно секретно" уголовного дела в отношении бывших руководителей КНБ в конце 2022 года.КНБ 8 января 2022 года сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Генпрокуратура в марте того же года сообщила, что дела в отношении бывшего руководства КНБ связаны с январскими беспорядками, истинная цель которых, по данным следствия, была направлена на государственный переворот.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20230105/kazakhstan-1843113415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, казахстан, карим масимов, комитет национальной безопасности казахстана, астана