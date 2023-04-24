Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава госбезопасности Казахстана получил 18 лет за госизмену - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
 
15:33 24.04.2023 (обновлено: 19:25 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/masimov-1867375679.html
Экс-глава госбезопасности Казахстана получил 18 лет за госизмену
Экс-глава госбезопасности Казахстана получил 18 лет за госизмену - РИА Новости, 24.04.2023
Экс-глава госбезопасности Казахстана получил 18 лет за госизмену
Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов приговорен к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества за... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:33
2023-04-24T19:25
в мире
казахстан
беспорядки в казахстане
карим масимов
комитет национальной безопасности казахстана
астана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766948167_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_47825efc5193b98bea39ec870bf0b4af.jpg
АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов приговорен к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, попытку захвата власти и превышение полномочий, сообщила пресс-служба суда Астаны."Масимов К. признан виновным, &lt;...&gt; путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание — 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", — говорится в сообщении суда.По информации суда, приговоры вынесены также в отношении трех бывших заместителей Масимова — Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и Марата Осипова, которые получили 16 лет, 15 лет и три года лишения свободы соответственно. Осужденные лишены званий генералов и государственных наград. В доход государства взыскано свыше десяти миллиардов тенге (22 миллиона долларов) и 24 миллиона долларов США.Суд в Астане приступил к рассмотрению в режиме "совершенно секретно" уголовного дела в отношении бывших руководителей КНБ в конце 2022 года.КНБ 8 января 2022 года сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Генпрокуратура в марте того же года сообщила, что дела в отношении бывшего руководства КНБ связаны с январскими беспорядками, истинная цель которых, по данным следствия, была направлена на государственный переворот.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20230105/kazakhstan-1843113415.html
https://ria.ru/20230102/kazakhstan-1842794148.html
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766948167_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_3ec182cef341e1fb93ef27e884bcd314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, карим масимов, комитет национальной безопасности казахстана, астана
В мире, Казахстан, Беспорядки в Казахстане, Карим Масимов, Комитет национальной безопасности Казахстана, Астана
Экс-глава госбезопасности Казахстана получил 18 лет за госизмену

Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Масимова приговорили к 18 годам за госизмену

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Карим Масимов
 Карим Масимов - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Карим Масимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов приговорен к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, попытку захвата власти и превышение полномочий, сообщила пресс-служба суда Астаны.
"Масимов К. признан виновным, <...> путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание — 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", — говорится в сообщении суда.
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
ГП Казахстана раскрыла детали расследования беспорядков в январе 2022 года
5 января, 08:57
По информации суда, приговоры вынесены также в отношении трех бывших заместителей Масимова — Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и Марата Осипова, которые получили 16 лет, 15 лет и три года лишения свободы соответственно. Осужденные лишены званий генералов и государственных наград. В доход государства взыскано свыше десяти миллиардов тенге (22 миллиона долларов) и 24 миллиона долларов США.
Суд в Астане приступил к рассмотрению в режиме "совершенно секретно" уголовного дела в отношении бывших руководителей КНБ в конце 2022 года.
КНБ 8 января 2022 года сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Генпрокуратура в марте того же года сообщила, что дела в отношении бывшего руководства КНБ связаны с январскими беспорядками, истинная цель которых, по данным следствия, была направлена на государственный переворот.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Эксперты рассказали об изменениях в Казахстане
2 января, 08:39
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанКарим МасимовКомитет национальной безопасности КазахстанаАстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала