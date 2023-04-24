https://ria.ru/20230424/makron-1867247373.html

СМИ: Макрон вывел США из себя своей позицией по Украине

СМИ: Макрон вывел США из себя своей позицией по Украине - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ: Макрон вывел США из себя своей позицией по Украине

Администрация президента США Джо Байдена выразила раздражение в связи с дипломатическими усилиями французского лидера Эммануэля Макрона по разрешению... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T04:44

2023-04-24T04:44

2023-04-24T04:44

в мире

киев

цены на нефть

эммануэль макрон

джо байден

си цзиньпин

франция

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена выразила раздражение в связи с дипломатическими усилиями французского лидера Эммануэля Макрона по разрешению украинского кризиса, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Как отмечает агентство, стремление Макрона способствовать началу переговоров не только ставит под сомнение возможность Киева достичь успеха в ходе ожидаемого контрнаступления, но и угрожает единству Запада в целом.В период с 5 по 7 апреля Эмманюэль Макрон посетил Китай с официальным визитом. После встречи с Си Цзиньпином французский лидер призвал Европу двигаться к стратегической автономии и перестать подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Французский президент поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для диалога.Высказывания Макрона, как сообщалось, вызвали недовольство среди некоторых членов ЕС. По данным Bloomberg, некоторые страны со скептицизмом отнеслись к тому, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его "безграничную дружбу" с Россией. При этом один из европейских дипломатов в Пекине заявил, что Франции, возможно, удастся усадить стороны за стол переговоров, но, по его словам, тогда они могут не знать, что делать, когда они там окажутся.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20230423/ukraina-1867167810.html

https://ria.ru/20230420/peregovory-1866506164.html

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в мире, киев, цены на нефть, эммануэль макрон, джо байден, си цзиньпин, франция