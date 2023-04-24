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Киев потерял за неделю четыре тысячи бойцов убитыми, заявил Марочко - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 24.04.2023 (обновлено: 08:16 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/lnr-1867254642.html
Киев потерял за неделю четыре тысячи бойцов убитыми, заявил Марочко
Киев потерял за неделю четыре тысячи бойцов убитыми, заявил Марочко - РИА Новости, 24.04.2023
Киев потерял за неделю четыре тысячи бойцов убитыми, заявил Марочко
Украина потеряла за прошедшую неделю более четырех тысяч бойцов убитыми, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T07:34
2023-04-24T08:16
специальная военная операция на украине
украина
киев
луганская народная республика
андрей марочко
в мире
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ЛУГАНСК, 24 апр – РИА Новости. Украина потеряла за прошедшую неделю более четырех тысяч бойцов убитыми, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Марочко добавил, что киевские власти скрывают от общественности и родственников погибших информацию о военных потерях."Родственники ликвидированных украинских боевиков вынуждены под страхом уголовного преследования, для получения объективной информации по близким обращаться за помощью к омбудсменам ЛНР и ДНР", — добавил эксперт.Накануне журналист издания немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн сообщил, что ВСУ понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск. В середине апреля агентство Reuters со ссылкой на утекшие в сеть американские документы сообщило, что Украина в боевых действиях потеряла убитыми и ранеными от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек.Газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников в середине марта сообщала, что за время конфликта погибли свыше ста тысяч военных ВСУ, включая самых опытных солдат. Такое же число озвучивала в ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Позднее эту часть полностью удалили из ее опубликованного заявления.
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украина, киев, луганская народная республика, андрей марочко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, В мире
Киев потерял за неделю четыре тысячи бойцов убитыми, заявил Марочко

Марочко: Киев потерял за неделю четыре тысячи убитыми, но 90% из них числятся пропавшими

© AP Photo / LIBKOSМедики помогают тяжело раненому украинскому солдату
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 апр – РИА Новости. Украина потеряла за прошедшую неделю более четырех тысяч бойцов убитыми, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"Из них только десять процентов официально признаны, остальные числятся без вести пропавшие", — уточнил он.

Марочко добавил, что киевские власти скрывают от общественности и родственников погибших информацию о военных потерях.
"Родственники ликвидированных украинских боевиков вынуждены под страхом уголовного преследования, для получения объективной информации по близким обращаться за помощью к омбудсменам ЛНР и ДНР", — добавил эксперт.
Накануне журналист издания немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн сообщил, что ВСУ понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск. В середине апреля агентство Reuters со ссылкой на утекшие в сеть американские документы сообщило, что Украина в боевых действиях потеряла убитыми и ранеными от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек.
Газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников в середине марта сообщала, что за время конфликта погибли свыше ста тысяч военных ВСУ, включая самых опытных солдат. Такое же число озвучивала в ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Позднее эту часть полностью удалили из ее опубликованного заявления.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Киев накапливает силы на Купянском направлении, заявили в ЛНР
12 апреля, 07:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВ мире
 
 
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