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Киев потерял за неделю четыре тысячи бойцов убитыми, заявил Марочко

Киев потерял за неделю четыре тысячи бойцов убитыми, заявил Марочко - РИА Новости, 24.04.2023

Киев потерял за неделю четыре тысячи бойцов убитыми, заявил Марочко

Украина потеряла за прошедшую неделю более четырех тысяч бойцов убитыми, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T07:34

2023-04-24T07:34

2023-04-24T08:16

специальная военная операция на украине

украина

киев

луганская народная республика

андрей марочко

в мире

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ЛУГАНСК, 24 апр – РИА Новости. Украина потеряла за прошедшую неделю более четырех тысяч бойцов убитыми, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Марочко добавил, что киевские власти скрывают от общественности и родственников погибших информацию о военных потерях."Родственники ликвидированных украинских боевиков вынуждены под страхом уголовного преследования, для получения объективной информации по близким обращаться за помощью к омбудсменам ЛНР и ДНР", — добавил эксперт.Накануне журналист издания немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн сообщил, что ВСУ понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск. В середине апреля агентство Reuters со ссылкой на утекшие в сеть американские документы сообщило, что Украина в боевых действиях потеряла убитыми и ранеными от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек.Газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников в середине марта сообщала, что за время конфликта погибли свыше ста тысяч военных ВСУ, включая самых опытных солдат. Такое же число озвучивала в ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Позднее эту часть полностью удалили из ее опубликованного заявления.

https://ria.ru/20230412/kupyansk-1864656348.html

украина

киев

луганская народная республика

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украина, киев, луганская народная республика, андрей марочко, в мире