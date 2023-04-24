Киев потерял за неделю четыре тысячи бойцов убитыми, заявил Марочко
Марочко: Киев потерял за неделю четыре тысячи убитыми, но 90% из них числятся пропавшими
© AP Photo / LIBKOSМедики помогают тяжело раненому украинскому солдату
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 апр – РИА Новости. Украина потеряла за прошедшую неделю более четырех тысяч бойцов убитыми, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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"Из них только десять процентов официально признаны, остальные числятся без вести пропавшие", — уточнил он.
Марочко добавил, что киевские власти скрывают от общественности и родственников погибших информацию о военных потерях.
"Родственники ликвидированных украинских боевиков вынуждены под страхом уголовного преследования, для получения объективной информации по близким обращаться за помощью к омбудсменам ЛНР и ДНР", — добавил эксперт.
Накануне журналист издания немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн сообщил, что ВСУ понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск. В середине апреля агентство Reuters со ссылкой на утекшие в сеть американские документы сообщило, что Украина в боевых действиях потеряла убитыми и ранеными от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек.
Газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников в середине марта сообщала, что за время конфликта погибли свыше ста тысяч военных ВСУ, включая самых опытных солдат. Такое же число озвучивала в ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Позднее эту часть полностью удалили из ее опубликованного заявления.