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В США неожиданно уволили еще одного известного телеведущего

В США неожиданно уволили еще одного известного телеведущего - РИА Новости, 24.04.2023

В США неожиданно уволили еще одного известного телеведущего

Один из наиболее узнаваемых ведущих CNN Дон Лемон сообщил, что телекомпания неожиданно уволила его после 17 лет работы. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T20:23

2023-04-24T20:23

2023-04-24T20:24

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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Один из наиболее узнаваемых ведущих CNN Дон Лемон сообщил, что телекомпания неожиданно уволила его после 17 лет работы. Гей-афроамериканец в последнее время вел утренний эфир американской версии CNN и недавно оказался в центре скандала после того, как публично заявил, что 51-летняя кандидатка в президенты США Никки Хейли "прошла пору расцвета". "Мой агент сегодня утром проинформировал меня, что меня уволили с CNN. Я оглушен. После 17 лет работы на CNN я бы ожидал, что у кого-то в руководстве хватит порядочности, чтобы мне прямо об этом сообщить", - написал Лемон в Twitter. Как отмечало издание New York Post, у него не сложились отношения с партнершей по утреннему эфиру, экс-корреспонденткой белодомовского пула Кейтлин Коллинс, которой, как считается, благоволит руководство телеканала. Лемон оказался второй американской телезвездой, лишившейся работы в понедельник. Ранее стало известно об уходе с консервативно-республиканского Fox News ведущего вечернего новостного шоу Такера Карлсона.

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в мире, сша, никки хейли, такер карлсон, twitter