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В США неожиданно уволили еще одного известного телеведущего - РИА Новости, 24.04.2023
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20:23 24.04.2023 (обновлено: 20:24 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/lemon-1867449073.html
В США неожиданно уволили еще одного известного телеведущего
В США неожиданно уволили еще одного известного телеведущего - РИА Новости, 24.04.2023
В США неожиданно уволили еще одного известного телеведущего
Один из наиболее узнаваемых ведущих CNN Дон Лемон сообщил, что телекомпания неожиданно уволила его после 17 лет работы. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:23
2023-04-24T20:24
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Один из наиболее узнаваемых ведущих CNN Дон Лемон сообщил, что телекомпания неожиданно уволила его после 17 лет работы. Гей-афроамериканец в последнее время вел утренний эфир американской версии CNN и недавно оказался в центре скандала после того, как публично заявил, что 51-летняя кандидатка в президенты США Никки Хейли "прошла пору расцвета". "Мой агент сегодня утром проинформировал меня, что меня уволили с CNN. Я оглушен. После 17 лет работы на CNN я бы ожидал, что у кого-то в руководстве хватит порядочности, чтобы мне прямо об этом сообщить", - написал Лемон в Twitter. Как отмечало издание New York Post, у него не сложились отношения с партнершей по утреннему эфиру, экс-корреспонденткой белодомовского пула Кейтлин Коллинс, которой, как считается, благоволит руководство телеканала. Лемон оказался второй американской телезвездой, лишившейся работы в понедельник. Ранее стало известно об уходе с консервативно-республиканского Fox News ведущего вечернего новостного шоу Такера Карлсона.
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в мире, сша, никки хейли, такер карлсон, twitter
В мире, США, Никки Хейли, Такер Карлсон, Twitter
В США неожиданно уволили еще одного известного телеведущего

Телеканал CNN неожиданно уволил после 17 лет работы известного ведущего Дона Лемона

© AP Photo / Paul SancyaВедущий CNN Дон Лемон
Ведущий CNN Дон Лемон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Paul Sancya
Ведущий CNN Дон Лемон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Один из наиболее узнаваемых ведущих CNN Дон Лемон сообщил, что телекомпания неожиданно уволила его после 17 лет работы.
Гей-афроамериканец в последнее время вел утренний эфир американской версии CNN и недавно оказался в центре скандала после того, как публично заявил, что 51-летняя кандидатка в президенты США Никки Хейли "прошла пору расцвета".
"Мой агент сегодня утром проинформировал меня, что меня уволили с CNN. Я оглушен. После 17 лет работы на CNN я бы ожидал, что у кого-то в руководстве хватит порядочности, чтобы мне прямо об этом сообщить", - написал Лемон в Twitter.
Как отмечало издание New York Post, у него не сложились отношения с партнершей по утреннему эфиру, экс-корреспонденткой белодомовского пула Кейтлин Коллинс, которой, как считается, благоволит руководство телеканала.
Лемон оказался второй американской телезвездой, лишившейся работы в понедельник. Ранее стало известно об уходе с консервативно-республиканского Fox News ведущего вечернего новостного шоу Такера Карлсона.
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