https://ria.ru/20230424/kpp-1867424449.html

Армения обратится в Международный суд ООН из-за КПП в Лачинском коридоре

Армения обратится в Международный суд ООН из-за КПП в Лачинском коридоре - РИА Новости, 24.04.2023

Армения обратится в Международный суд ООН из-за КПП в Лачинском коридоре

Армянская сторона обратится в Международный суд ООН в связи с установкой Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, связывающем Армению с Нагорным Карабахом,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:24

2023-04-24T18:24

2023-04-24T18:24

в мире

азербайджан

никол пашинян

армения

оон

ситуация на армяно-азербайджанской границе

лачинский коридор

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ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Армянская сторона обратится в Международный суд ООН в связи с установкой Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, связывающем Армению с Нагорным Карабахом, заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян. Ранее госпогранслужба Азербайджана заявила, что ее подразделения установили пограничный пункт пропуска на границе с Арменией в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Пограничники Азербайджана указывали, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом. "Это последнее действие, которое касается установки КПП, уж слишком вопиющее нарушение. Если до этого азербайджанская сторона заявляла об отсутствии влияния на так называемых "экоактивистов", что конечно, нигде серьезно не воспринималось, то теперь намного более конкретными действиями нарушается решение суда (суда ООН о разблокировании Лачинского коридора – ред.)", - сказал Киракосян в интервью Sputnik Армения. По его словам, будут предприняты шаги в этом направлении, работа уже ведется. "В ближайшее время будет сделан шаг в рамках суда", - цитирует агентство слова Киракосяна. Речь, по его словам, идет о решении суда ООН по разблокированию Лачинского коридора, которое уже два месяца как не выполняется. В понедельник министерство иностранных дел России, комментируя установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, заявило, что любые односторонние шаги неприемлемы, а также отметило рост числа нарушений прекращения огня и призвало Ереван и Баку к выполнению договоренностей. Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что из-за блокирования автодороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, в регионе начался гуманитарный кризис. По его словам, блокирование Лачинского коридора является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Он подчеркивал необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международного суда ООН о разблокировании коридора. Дорога через Лачинский коридор - единственный путь, связывающий Карабах с Арменией. Согласно договоренностям ноября 2020 года, положившим конец боевым действиям в Карабахе, дорогу контролирует российский миротворческий контингент, размещенный в регионе на пять лет.

https://ria.ru/20230422/karabakh-1867112118.html

https://ria.ru/20230418/pashinyan-1866144682.html

https://ria.ru/20230418/ssha-1866065288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, азербайджан, никол пашинян, армения, оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе, лачинский коридор