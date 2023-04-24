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Правительство разработало концепцию технологического развития России - РИА Новости, 24.04.2023
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15:23 24.04.2023
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Правительство разработало концепцию технологического развития России
Правительство разработало концепцию технологического развития России - РИА Новости, 24.04.2023
Правительство разработало концепцию технологического развития России
Правительство разработало концепцию технологического развития России до 2030 года, она будет утверждена в ближайшее время, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:23
2023-04-24T15:23
технологии
россия
андрей белоусов
правительство рф
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство разработало концепцию технологического развития России до 2030 года, она будет утверждена в ближайшее время, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "По поручению президента правительство разработало концепцию технологического развития страны до 2030 года… Планируется, что концепция будет утверждена правительством в ближайшие дни", - сказал Белоусов, выступая в понедельник на Совете по вопросам интеллектуальной собственности. По его словам, в работу над документом были вовлечены представители научно-образовательное и экспертное сообщества, активное участие принимали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы. Как отметил первый вице-премьер, документ описывает основные механизмы реализации задачи по достижению технологического суверенитета. "Существенная часть концепции посвящена устранению регуляторных барьеров для технологических инноваций и для развития рынка интеллектуальной собственности. С учетом нового целеполагания и по сути началом нового этапа технологического развития необходимо кратно нарастить усилия и скорость внедрения изменений в законодательство", - добавил он. Белоусов также рассказал, что по поручению правительства была разработана модель целевых показателей достижения технологического суверенитета, увязанная с макроэкономическим прогнозом до 2030 года. "То есть мы смотрели, на какие параметры мы можем выйти, исходя из наших финансовых возможностей и общеэкономических возможностей, связанных с ростом ВВП", - пояснил он. Он озвучила такие предельные значения: снижение коэффициента технологической зависимости – в 2,5 раза; повышение уровня инновационной активности - в 2,3 раза; увеличение патентной активности – в 3 раза; увеличение темпа роста объема инновационных товаров – в 1,9 раза.
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технологии, россия, андрей белоусов, правительство рф
Технологии, Россия, Андрей Белоусов, Правительство РФ
Правительство разработало концепцию технологического развития России

Правительство разработало концепцию технологического развития России до 2030 года

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Дом Правительства Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство разработало концепцию технологического развития России до 2030 года, она будет утверждена в ближайшее время, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"По поручению президента правительство разработало концепцию технологического развития страны до 2030 года… Планируется, что концепция будет утверждена правительством в ближайшие дни", - сказал Белоусов, выступая в понедельник на Совете по вопросам интеллектуальной собственности.
По его словам, в работу над документом были вовлечены представители научно-образовательное и экспертное сообщества, активное участие принимали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.
Как отметил первый вице-премьер, документ описывает основные механизмы реализации задачи по достижению технологического суверенитета. "Существенная часть концепции посвящена устранению регуляторных барьеров для технологических инноваций и для развития рынка интеллектуальной собственности. С учетом нового целеполагания и по сути началом нового этапа технологического развития необходимо кратно нарастить усилия и скорость внедрения изменений в законодательство", - добавил он.
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Белоусов также рассказал, что по поручению правительства была разработана модель целевых показателей достижения технологического суверенитета, увязанная с макроэкономическим прогнозом до 2030 года. "То есть мы смотрели, на какие параметры мы можем выйти, исходя из наших финансовых возможностей и общеэкономических возможностей, связанных с ростом ВВП", - пояснил он.
Он озвучила такие предельные значения: снижение коэффициента технологической зависимости – в 2,5 раза; повышение уровня инновационной активности - в 2,3 раза; увеличение патентной активности – в 3 раза; увеличение темпа роста объема инновационных товаров – в 1,9 раза.
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