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Краснокнижные ирбисы попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника

Краснокнижные ирбисы попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника - РИА Новости, 24.04.2023

Краснокнижные ирбисы попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника

Семья из четырех ирбисов (снежных барсов), занесенных в Красную книгу РФ, попала в кадр автоматических фоторегистраторов Саяно-Шушенского заповедника на юге... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:35

2023-04-24T13:35

2023-04-24T13:35

хорошие новости

россия

владимир путин

международный союз охраны природы

красноярский край

таджикистан

саяно-шушенский заповедник

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КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Семья из четырех ирбисов (снежных барсов), занесенных в Красную книгу РФ, попала в кадр автоматических фоторегистраторов Саяно-Шушенского заповедника на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба. "Несмотря на зимние капризы, семья снежных барсов попала в объектив фотоловушек в полном составе. Котята и самка выглядят здоровыми. Сейчас ирбисы предпочитают держаться в верхней части гор. С наступлением тепла активность снежных барсов будет увеличиваться, они станут исследовать новые территории и учиться добывать пищу под материнским присмотром", - говорится в сообщении. Отмечается, что котята появились на свет около 10 месяцев назад. Сейчас они практически достигли взрослых размеров, а из-за густого и теплого зимнего меха кажутся еще больше. Молодые ирбисы в игровой форме увлеченно познают окружающий мир и резвятся. Они уже начинают делать свои первые поскребы, учатся метить территорию. Котятам нужно еще многому научиться у матери перед тем, как начать самостоятельную жизнь. Саяно-Шушенский заповедник - историческое место обитания снежного барса. К 2017 году в Саяно-Шушенском заповеднике практически прекратила свое существование одна из самых крупных и изученных группировок снежного барса в России. Лишь один самец по кличке Ихтиандр постоянно появлялся в пределах особо охраняемой территории. Шанс на восстановление численности ирбиса в Саяно-Шушенском заповеднике появился после визита президента России, председателя Попечительского Совета РГО Владимира Путина в Таджикистан. Таджикская сторона передала снежных барсов для выпуска в Саяно-Шушенский заповедник. Так стартовал эксперимент по транслокации ирбисов. С 2018 по 2019 год в Саяно-Шушенский заповедник были выпущены две особи - самец и самка, так началось возрождение популяции. В конце 2022 года сообщалось, что число ирбисов выросло до девяти особей. Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. На сегодня в России всего 70–90 особей.

https://ria.ru/20230417/zoopark-1865925381.html

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россия, владимир путин, международный союз охраны природы, красноярский край, таджикистан, саяно-шушенский заповедник