Рейтинг@Mail.ru
Краснокнижные ирбисы попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:35 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/irbisy-1867333022.html
Краснокнижные ирбисы попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника
Краснокнижные ирбисы попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника - РИА Новости, 24.04.2023
Краснокнижные ирбисы попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника
Семья из четырех ирбисов (снежных барсов), занесенных в Красную книгу РФ, попала в кадр автоматических фоторегистраторов Саяно-Шушенского заповедника на юге... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:35
2023-04-24T13:35
хорошие новости
россия
владимир путин
международный союз охраны природы
красноярский край
таджикистан
саяно-шушенский заповедник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867330805_37:0:2000:1104_1920x0_80_0_0_a0aa7dde948ad1a52a0b22eb680c35e3.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Семья из четырех ирбисов (снежных барсов), занесенных в Красную книгу РФ, попала в кадр автоматических фоторегистраторов Саяно-Шушенского заповедника на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба. "Несмотря на зимние капризы, семья снежных барсов попала в объектив фотоловушек в полном составе. Котята и самка выглядят здоровыми. Сейчас ирбисы предпочитают держаться в верхней части гор. С наступлением тепла активность снежных барсов будет увеличиваться, они станут исследовать новые территории и учиться добывать пищу под материнским присмотром", - говорится в сообщении. Отмечается, что котята появились на свет около 10 месяцев назад. Сейчас они практически достигли взрослых размеров, а из-за густого и теплого зимнего меха кажутся еще больше. Молодые ирбисы в игровой форме увлеченно познают окружающий мир и резвятся. Они уже начинают делать свои первые поскребы, учатся метить территорию. Котятам нужно еще многому научиться у матери перед тем, как начать самостоятельную жизнь. Саяно-Шушенский заповедник - историческое место обитания снежного барса. К 2017 году в Саяно-Шушенском заповеднике практически прекратила свое существование одна из самых крупных и изученных группировок снежного барса в России. Лишь один самец по кличке Ихтиандр постоянно появлялся в пределах особо охраняемой территории. Шанс на восстановление численности ирбиса в Саяно-Шушенском заповеднике появился после визита президента России, председателя Попечительского Совета РГО Владимира Путина в Таджикистан. Таджикская сторона передала снежных барсов для выпуска в Саяно-Шушенский заповедник. Так стартовал эксперимент по транслокации ирбисов. С 2018 по 2019 год в Саяно-Шушенский заповедник были выпущены две особи - самец и самка, так началось возрождение популяции. В конце 2022 года сообщалось, что число ирбисов выросло до девяти особей. Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. На сегодня в России всего 70–90 особей.
https://ria.ru/20230417/zoopark-1865925381.html
россия
красноярский край
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867330805_528:0:2000:1104_1920x0_80_0_0_90ffd5cbdf3dc0216d40d9faa586b840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, международный союз охраны природы, красноярский край, таджикистан, саяно-шушенский заповедник
Хорошие новости, Россия, Владимир Путин, Международный союз охраны природы, Красноярский край, Таджикистан, Саяно-Шушенский заповедник
Краснокнижные ирбисы попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника

Семья из четырех краснокнижных ирбисов попала в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника

© Кадр с фоторегистратора Саяно-Шушенского заповедникаСемья из четырех ирбисов (снежных барсов) в Саяно-Шушенском заповеднике. Кадр видео
Семья из четырех ирбисов (снежных барсов) в Саяно-Шушенском заповеднике. Кадр видео
© Кадр с фоторегистратора Саяно-Шушенского заповедника
Семья из четырех ирбисов (снежных барсов) в Саяно-Шушенском заповеднике. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Семья из четырех ирбисов (снежных барсов), занесенных в Красную книгу РФ, попала в кадр автоматических фоторегистраторов Саяно-Шушенского заповедника на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба.
"Несмотря на зимние капризы, семья снежных барсов попала в объектив фотоловушек в полном составе. Котята и самка выглядят здоровыми. Сейчас ирбисы предпочитают держаться в верхней части гор. С наступлением тепла активность снежных барсов будет увеличиваться, они станут исследовать новые территории и учиться добывать пищу под материнским присмотром", - говорится в сообщении.
Отмечается, что котята появились на свет около 10 месяцев назад. Сейчас они практически достигли взрослых размеров, а из-за густого и теплого зимнего меха кажутся еще больше. Молодые ирбисы в игровой форме увлеченно познают окружающий мир и резвятся. Они уже начинают делать свои первые поскребы, учатся метить территорию. Котятам нужно еще многому научиться у матери перед тем, как начать самостоятельную жизнь.
Саяно-Шушенский заповедник - историческое место обитания снежного барса. К 2017 году в Саяно-Шушенском заповеднике практически прекратила свое существование одна из самых крупных и изученных группировок снежного барса в России. Лишь один самец по кличке Ихтиандр постоянно появлялся в пределах особо охраняемой территории. Шанс на восстановление численности ирбиса в Саяно-Шушенском заповеднике появился после визита президента России, председателя Попечительского Совета РГО Владимира Путина в Таджикистан. Таджикская сторона передала снежных барсов для выпуска в Саяно-Шушенский заповедник. Так стартовал эксперимент по транслокации ирбисов. С 2018 по 2019 год в Саяно-Шушенский заповедник были выпущены две особи - самец и самка, так началось возрождение популяции. В конце 2022 года сообщалось, что число ирбисов выросло до девяти особей.
Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. На сегодня в России всего 70–90 особей.
Тигрица Багира с новорожденными котятами
В барнаульском зоопарке тигрица и львица родили малышей на Пасху
17 апреля, 20:41
 
Хорошие новостиРоссияВладимир ПутинМеждународный союз охраны природыКрасноярский крайТаджикистанСаяно-Шушенский заповедник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала