Россия передала Китаю образец лунного грунта
Россия передала Китаю полтора грамма лунного грунта
Луна. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия передала Китаю полтора грамма лунного грунта, доставленного советской станцией более 50 лет назад, в ответ на образцы, полученные из КНР в 2022 году, сообщил в понедельник Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее директор Центра по исследованию Луны и космической инженерии Китайского национального космического управления (CNSA) Гуань Фэн заявил, что Китай в 2022 году во время визита в Пекин президента РФ Владимира Путина подарил России 1,5 грамма лунного грунта, доставленного зондом "Чанъэ-5" в 2020 году.
"В 2022–2023 гг. в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов лунного грунта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Китаю были переданы образцы, собранные посадочной миссией "Луна-16". Она совершила посадку 20 сентября 1970 года в Море Изобилия на видимой стороне Луны. Обратно ей удалось вернуть 101 грамм грунта. Это была первая в мире автоматическая доставка на Землю образцов вещества с другого небесного тела. Благодаря анализу этих образцов в свое время ученые смогли уточнить возраст Луны (4,5 миллиарда лет).
Уточняется, что для анализа полученных из Китая образцов в РАН создана рабочая группа из представителей Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского и ИКИ. Особое внимание исследователи собираются уделить наличию в образцах грунта включений летучих веществ. В дальнейшем планируется обсудить полученные результаты с китайскими коллегами.