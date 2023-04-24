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Россия передала Китаю образец лунного грунта - РИА Новости, 24.04.2023
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11:31 24.04.2023 (обновлено: 11:39 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/grunt-1867291113.html
Россия передала Китаю образец лунного грунта
Россия передала Китаю образец лунного грунта - РИА Новости, 24.04.2023
Россия передала Китаю образец лунного грунта
Россия передала Китаю полтора грамма лунного грунта, доставленного советской станцией более 50 лет назад, в ответ на образцы, полученные из КНР в 2022 году,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:31
2023-04-24T11:39
космос - риа наука
китай
россия
луна
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия передала Китаю полтора грамма лунного грунта, доставленного советской станцией более 50 лет назад, в ответ на образцы, полученные из КНР в 2022 году, сообщил в понедельник Институт космических исследований (ИКИ) РАН. Ранее директор Центра по исследованию Луны и космической инженерии Китайского национального космического управления (CNSA) Гуань Фэн заявил, что Китай в 2022 году во время визита в Пекин президента РФ Владимира Путина подарил России 1,5 грамма лунного грунта, доставленного зондом "Чанъэ-5" в 2020 году. "В 2022–2023 гг. в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов лунного грунта", - говорится в сообщении. Отмечается, что Китаю были переданы образцы, собранные посадочной миссией "Луна-16". Она совершила посадку 20 сентября 1970 года в Море Изобилия на видимой стороне Луны. Обратно ей удалось вернуть 101 грамм грунта. Это была первая в мире автоматическая доставка на Землю образцов вещества с другого небесного тела. Благодаря анализу этих образцов в свое время ученые смогли уточнить возраст Луны (4,5 миллиарда лет). Уточняется, что для анализа полученных из Китая образцов в РАН создана рабочая группа из представителей Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского и ИКИ. Особое внимание исследователи собираются уделить наличию в образцах грунта включений летучих веществ. В дальнейшем планируется обсудить полученные результаты с китайскими коллегами.
https://ria.ru/20230421/kiberoruzhie-1866794419.html
https://ria.ru/20230418/kitay-1866178375.html
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космос - риа наука, китай, россия, луна, владимир путин, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Китай, Россия, Луна, Владимир Путин, Российская академия наук
Россия передала Китаю образец лунного грунта

Россия передала Китаю полтора грамма лунного грунта

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия передала Китаю полтора грамма лунного грунта, доставленного советской станцией более 50 лет назад, в ответ на образцы, полученные из КНР в 2022 году, сообщил в понедельник Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее директор Центра по исследованию Луны и космической инженерии Китайского национального космического управления (CNSA) Гуань Фэн заявил, что Китай в 2022 году во время визита в Пекин президента РФ Владимира Путина подарил России 1,5 грамма лунного грунта, доставленного зондом "Чанъэ-5" в 2020 году.
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"В 2022–2023 гг. в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов лунного грунта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Китаю были переданы образцы, собранные посадочной миссией "Луна-16". Она совершила посадку 20 сентября 1970 года в Море Изобилия на видимой стороне Луны. Обратно ей удалось вернуть 101 грамм грунта. Это была первая в мире автоматическая доставка на Землю образцов вещества с другого небесного тела. Благодаря анализу этих образцов в свое время ученые смогли уточнить возраст Луны (4,5 миллиарда лет).
Уточняется, что для анализа полученных из Китая образцов в РАН создана рабочая группа из представителей Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского и ИКИ. Особое внимание исследователи собираются уделить наличию в образцах грунта включений летучих веществ. В дальнейшем планируется обсудить полученные результаты с китайскими коллегами.
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