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Книжный фестиваль на Красной площади состоится в июне - РИА Новости, 24.04.2023
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Культура
 
15:23 24.04.2023 (обновлено: 18:59 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/festival-1867372655.html
Книжный фестиваль на Красной площади состоится в июне
Книжный фестиваль на Красной площади состоится в июне - РИА Новости, 24.04.2023
Книжный фестиваль на Красной площади состоится в июне
Книжный фестиваль на Красной площади пройдет со 2 по 6 июня, подготовка уже идет, сообщил РИА Новости директор Департамента государственной поддержки... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:23
2023-04-24T18:59
россия
санкт-петербург
москва
владимир григорьев
культура
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МОСКВА. 24 апр - РИА Новости. Книжный фестиваль на Красной площади пройдет со 2 по 6 июня, подготовка уже идет, сообщил РИА Новости директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев. "Идет масштабная подготовка, называется - "Красная площадь. Книжный фестиваль". Все авторы, поэты, писатели, драматурги, ученые, популяризаторы науки все будут выступать в одном селектории. На большую сцену выйдут театральные коллективы, музыкальные коллективы", - сказал Григорьев. По его словам, на Красной площади будет представлено порядка 100 тысяч книг. Также Григорьев рассказал, что на фестиваль приедут региональные издательства, много будет из Санкт-Петербурга и Москвы. В завершении он отметил, что фестиваль состоится на Красной площади со 2 по 6 июня.
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россия, санкт-петербург, москва, владимир григорьев
Россия, Санкт-Петербург, Москва, Владимир Григорьев, Культура
Книжный фестиваль на Красной площади состоится в июне

Минцифры сообщило, что книжный фестиваль на Красной площади пройдет со 2 по 6 июня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина расставляет книги на полках на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Женщина расставляет книги на полках на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Женщина расставляет книги на полках на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА. 24 апр - РИА Новости. Книжный фестиваль на Красной площади пройдет со 2 по 6 июня, подготовка уже идет, сообщил РИА Новости директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев.
"Идет масштабная подготовка, называется - "Красная площадь. Книжный фестиваль". Все авторы, поэты, писатели, драматурги, ученые, популяризаторы науки все будут выступать в одном селектории. На большую сцену выйдут театральные коллективы, музыкальные коллективы", - сказал Григорьев.
По его словам, на Красной площади будет представлено порядка 100 тысяч книг. Также Григорьев рассказал, что на фестиваль приедут региональные издательства, много будет из Санкт-Петербурга и Москвы.
В завершении он отметил, что фестиваль состоится на Красной площади со 2 по 6 июня.
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