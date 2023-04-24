https://ria.ru/20230424/festival-1867372655.html

Книжный фестиваль на Красной площади состоится в июне

Книжный фестиваль на Красной площади состоится в июне - РИА Новости, 24.04.2023

Книжный фестиваль на Красной площади состоится в июне

Книжный фестиваль на Красной площади пройдет со 2 по 6 июня, подготовка уже идет, сообщил РИА Новости директор Департамента государственной поддержки... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:23

2023-04-24T15:23

2023-04-24T18:59

россия

санкт-петербург

москва

владимир григорьев

культура

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МОСКВА. 24 апр - РИА Новости. Книжный фестиваль на Красной площади пройдет со 2 по 6 июня, подготовка уже идет, сообщил РИА Новости директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев. "Идет масштабная подготовка, называется - "Красная площадь. Книжный фестиваль". Все авторы, поэты, писатели, драматурги, ученые, популяризаторы науки все будут выступать в одном селектории. На большую сцену выйдут театральные коллективы, музыкальные коллективы", - сказал Григорьев. По его словам, на Красной площади будет представлено порядка 100 тысяч книг. Также Григорьев рассказал, что на фестиваль приедут региональные издательства, много будет из Санкт-Петербурга и Москвы. В завершении он отметил, что фестиваль состоится на Красной площади со 2 по 6 июня.

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россия, санкт-петербург, москва, владимир григорьев