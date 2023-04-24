https://ria.ru/20230424/es-1867397250.html

СМИ: Европа назначила четыре цели для удара по России

СМИ: Европа назначила четыре цели для удара по России - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ: Европа назначила четыре цели для удара по России

Евросоюз пытается наладить отношения с несколькими государствами, чтобы склонить их на свою сторону, сообщил обозреватель Politico Джакопо Баригацци. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:47

2023-04-24T16:47

2023-04-24T17:02

в мире

россия

китай

брюссель

дмитрий песков

владимир путин

цены на нефть

евросоюз

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Евросоюз пытается наладить отношения с несколькими государствами, чтобы склонить их на свою сторону, сообщил обозреватель Politico Джакопо Баригацци.По словам автора статьи, Брюссель не скрывает своего интереса к четырем странам, которые так или иначе находятся в зоне интересов российско-китайского союза: Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстану."Нетрудно понять, почему в список приоритетных попали именно эти четыре страны. Каждая из них представляет собой потенциальную точку опоры для Евросоюза в регионах, где западный альянс соперничает за влияние и ресурсы с Россией и Китаем. Бразилия и Чили — это богатые ресурсами латиноамериканские государства, Нигерия — экономический центр Западной Африки, а Казахстану принадлежат месторождения нефти и газа в Центральной Азии", — пояснил Баригацци.Европейские чиновники полагают, что усиление влияния Брюсселя в противовес Москве и Пекину может помочь ЕС как разрешить ресурсные проблемы, так и стать более самостоятельным игроком на глобальной арене.В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина пригласили на саммит БРИКС в августе, но решение о его участии будет принято ближе к самому событию.

https://ria.ru/20230423/makron-1867225861.html

https://ria.ru/20230418/braziliya-1865963236.html

россия

китай

брюссель

бразилия

чили

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, китай, брюссель, дмитрий песков, владимир путин, цены на нефть, евросоюз, брикс, санкции в отношении россии, бразилия, чили