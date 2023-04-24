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СМИ: Европа назначила четыре цели для удара по России - РИА Новости, 24.04.2023
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16:47 24.04.2023 (обновлено: 17:02 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/es-1867397250.html
СМИ: Европа назначила четыре цели для удара по России
СМИ: Европа назначила четыре цели для удара по России - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ: Европа назначила четыре цели для удара по России
Евросоюз пытается наладить отношения с несколькими государствами, чтобы склонить их на свою сторону, сообщил обозреватель Politico Джакопо Баригацци. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:47
2023-04-24T17:02
в мире
россия
китай
брюссель
дмитрий песков
владимир путин
цены на нефть
евросоюз
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Евросоюз пытается наладить отношения с несколькими государствами, чтобы склонить их на свою сторону, сообщил обозреватель Politico Джакопо Баригацци.По словам автора статьи, Брюссель не скрывает своего интереса к четырем странам, которые так или иначе находятся в зоне интересов российско-китайского союза: Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстану."Нетрудно понять, почему в список приоритетных попали именно эти четыре страны. Каждая из них представляет собой потенциальную точку опоры для Евросоюза в регионах, где западный альянс соперничает за влияние и ресурсы с Россией и Китаем. Бразилия и Чили — это богатые ресурсами латиноамериканские государства, Нигерия — экономический центр Западной Африки, а Казахстану принадлежат месторождения нефти и газа в Центральной Азии", — пояснил Баригацци.Европейские чиновники полагают, что усиление влияния Брюсселя в противовес Москве и Пекину может помочь ЕС как разрешить ресурсные проблемы, так и стать более самостоятельным игроком на глобальной арене.В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина пригласили на саммит БРИКС в августе, но решение о его участии будет принято ближе к самому событию.
https://ria.ru/20230423/makron-1867225861.html
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в мире, россия, китай, брюссель, дмитрий песков, владимир путин, цены на нефть, евросоюз, брикс, санкции в отношении россии, бразилия, чили
В мире, Россия, Китай, Брюссель, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Цены на нефть, Евросоюз, БРИКС, Санкции в отношении России, Бразилия, Чили
СМИ: Европа назначила четыре цели для удара по России

Politico: Евросоюз захотел вывести четыре государства из зоны влияния России и Китая

© AP Photo / Francisco SecoШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Евросоюз пытается наладить отношения с несколькими государствами, чтобы склонить их на свою сторону, сообщил обозреватель Politico Джакопо Баригацци.
По словам автора статьи, Брюссель не скрывает своего интереса к четырем странам, которые так или иначе находятся в зоне интересов российско-китайского союза: Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстану.
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"Нетрудно понять, почему в список приоритетных попали именно эти четыре страны. Каждая из них представляет собой потенциальную точку опоры для Евросоюза в регионах, где западный альянс соперничает за влияние и ресурсы с Россией и Китаем. Бразилия и Чили — это богатые ресурсами латиноамериканские государства, Нигерия — экономический центр Западной Африки, а Казахстану принадлежат месторождения нефти и газа в Центральной Азии", — пояснил Баригацци.
Европейские чиновники полагают, что усиление влияния Брюсселя в противовес Москве и Пекину может помочь ЕС как разрешить ресурсные проблемы, так и стать более самостоятельным игроком на глобальной арене.
«

"В нынешнюю эпоху геоэкономики Евросоюз должен быть менее наивным и больше заботиться об экономической безопасности. Это потребует более продуманного и комбинированного использования всего арсенала доступных инструментов", — заявил изданию один из чиновников ЕС.

В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина пригласили на саммит БРИКС в августе, но решение о его участии будет принято ближе к самому событию.
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Источник: Бразилия обсуждает в БРИКС урегулирование кризиса на Украине
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В миреРоссияКитайБрюссельДмитрий ПесковВладимир ПутинЦены на нефтьЕвросоюзБРИКССанкции в отношении РоссииБразилияЧили
 
 
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