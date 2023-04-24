СМИ: Европа назначила четыре цели для удара по России
Politico: Евросоюз захотел вывести четыре государства из зоны влияния России и Китая
© AP Photo / Francisco SecoШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Евросоюз пытается наладить отношения с несколькими государствами, чтобы склонить их на свою сторону, сообщил обозреватель Politico Джакопо Баригацци.
По словам автора статьи, Брюссель не скрывает своего интереса к четырем странам, которые так или иначе находятся в зоне интересов российско-китайского союза: Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстану.
"Нетрудно понять, почему в список приоритетных попали именно эти четыре страны. Каждая из них представляет собой потенциальную точку опоры для Евросоюза в регионах, где западный альянс соперничает за влияние и ресурсы с Россией и Китаем. Бразилия и Чили — это богатые ресурсами латиноамериканские государства, Нигерия — экономический центр Западной Африки, а Казахстану принадлежат месторождения нефти и газа в Центральной Азии", — пояснил Баригацци.
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"В нынешнюю эпоху геоэкономики Евросоюз должен быть менее наивным и больше заботиться об экономической безопасности. Это потребует более продуманного и комбинированного использования всего арсенала доступных инструментов", — заявил изданию один из чиновников ЕС.
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина пригласили на саммит БРИКС в августе, но решение о его участии будет принято ближе к самому событию.