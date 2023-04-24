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Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии - РИА Новости, 24.04.2023
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05:22 24.04.2023 (обновлено: 09:53 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/eksport-1867248905.html
Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии
Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии - РИА Новости, 24.04.2023
Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии
Южная Корея расширит список товаров, которые запрещено поставлять в Россию и Белоруссию без специального разрешения, сообщило Министерство торговли... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T05:22
2023-04-24T09:53
россия
южная корея
белоруссия
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СЕУЛ, 24 апр — РИА Новости. Южная Корея расширит список товаров, которые запрещено поставлять в Россию и Белоруссию без специального разрешения, сообщило Министерство торговли промышленности и энергетики. Список пополнился 741 позицией, включая промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной и химической отраслей, автомобилестроения, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них. Министерство подготовило список 24 февраля, два месяца заняли все законодательные процедуры. Компаниям, получившим разрешение на экспорт до 27 апреля, не придется подавать документы заново, но со следующего числа уже будут действовать новые правила. Заявки будут рассматривать отдельно в каждом конкретном случае, и в виде исключения компаниям, которые соответствуют всем требованиям, будет предоставляться разрешение на экспорт. Какие именно критерии необходимы для получения разрешения, в ведомстве не уточнили. Сеул 24 марта 2022 года ввел контроль за экспортом в Россию перечня из 57 категорий нестратегических товаров и технологий, он аналогичен тому, что принят США. Южнокорейские компании должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. Оригинальный список включал такие товары, как микропроцессоры и микроконтроллеры, различные приборы, например, измерители частот, масс-спектрометры, оборудование для производства, испытания и проверки полупроводников, поликристаллического кремния (материал для солнечных батарей), различное оснащение для создания масок, фильтры, резисты, программное обеспечение, необходимое для разработки и производства транзисторов и электронного оборудования.Ограничивался экспорт компьютеров, работающих при высоких температурах, и высокофункциональных компьютеров (параллельные вычислительные системы), а также гибридных компьютеров, оборудования, связанного с компьютерами и электронными деталями, оборудования для улучшения сигналов и изображений, операционных систем реального времени (RTOS), программ автоматической генерации исходного кода, программного обеспечения и технологий, нужных для создания компьютеров или оборудования для обработки и управления массовым стримингом данных, оборудования для связи и передачи данных и так далее.
https://ria.ru/20230419/postavki-1866273401.html
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россия, южная корея, белоруссия
Россия, Южная Корея, Белоруссия
Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии

Южная Корея расширит ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию до 798 позиций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СЕУЛ, 24 апр — РИА Новости. Южная Корея расширит список товаров, которые запрещено поставлять в Россию и Белоруссию без специального разрешения, сообщило Министерство торговли промышленности и энергетики.
«

"С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций", — говорится в заявлении.

Список пополнился 741 позицией, включая промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной и химической отраслей, автомобилестроения, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них.
Министерство подготовило список 24 февраля, два месяца заняли все законодательные процедуры. Компаниям, получившим разрешение на экспорт до 27 апреля, не придется подавать документы заново, но со следующего числа уже будут действовать новые правила. Заявки будут рассматривать отдельно в каждом конкретном случае, и в виде исключения компаниям, которые соответствуют всем требованиям, будет предоставляться разрешение на экспорт. Какие именно критерии необходимы для получения разрешения, в ведомстве не уточнили.
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Сеул 24 марта 2022 года ввел контроль за экспортом в Россию перечня из 57 категорий нестратегических товаров и технологий, он аналогичен тому, что принят США. Южнокорейские компании должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. Оригинальный список включал такие товары, как микропроцессоры и микроконтроллеры, различные приборы, например, измерители частот, масс-спектрометры, оборудование для производства, испытания и проверки полупроводников, поликристаллического кремния (материал для солнечных батарей), различное оснащение для создания масок, фильтры, резисты, программное обеспечение, необходимое для разработки и производства транзисторов и электронного оборудования.
Ограничивался экспорт компьютеров, работающих при высоких температурах, и высокофункциональных компьютеров (параллельные вычислительные системы), а также гибридных компьютеров, оборудования, связанного с компьютерами и электронными деталями, оборудования для улучшения сигналов и изображений, операционных систем реального времени (RTOS), программ автоматической генерации исходного кода, программного обеспечения и технологий, нужных для создания компьютеров или оборудования для обработки и управления массовым стримингом данных, оборудования для связи и передачи данных и так далее.
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