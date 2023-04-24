https://ria.ru/20230424/dovolstvie-1867329649.html

Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО

Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО - РИА Новости, 24.04.2023

Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО

Президент Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе и в денежном довольствии. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:25

2023-04-24T13:25

2023-04-24T14:51

специальная военная операция на украине

владимир путин

андрей турчак

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе и в денежном довольствии.Глава государства провел рабочую встречу с первым зампредом Совета Федерации, руководителем рабочей группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком, который рассказал о сохраняющейся диспропорции в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По словам Турчака, мобилизованный боец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, а контрактник — только на передовой."Так и надо сделать", — сказал Путин в ответ на предложение устранить эту диспропорцию.Турчак на встрече также затронул вопрос о единых мерах поддержки участников спецоперации и их семей.Призыв по частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения при спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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владимир путин, андрей турчак, россия, совет федерации рф