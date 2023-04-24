Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 24.04.2023 (обновлено: 14:51 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/dovolstvie-1867329649.html
Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО
Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО - РИА Новости, 24.04.2023
Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО
Президент Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе и в денежном довольствии. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:25
2023-04-24T14:51
специальная военная операция на украине
владимир путин
андрей турчак
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823589084_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c447e287e672fa0e5eb03df8343c5e5b.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе и в денежном довольствии.Глава государства провел рабочую встречу с первым зампредом Совета Федерации, руководителем рабочей группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком, который рассказал о сохраняющейся диспропорции в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По словам Турчака, мобилизованный боец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, а контрактник — только на передовой."Так и надо сделать", — сказал Путин в ответ на предложение устранить эту диспропорцию.Турчак на встрече также затронул вопрос о единых мерах поддержки участников спецоперации и их семей.Призыв по частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения при спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823589084_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_70b6aa23b75ef7908313ebced28f3608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, андрей турчак, россия, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Андрей Турчак, Россия, Совет Федерации РФ
Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО

Президент Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе и в денежном довольствии.
Глава государства провел рабочую встречу с первым зампредом Совета Федерации, руководителем рабочей группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком, который рассказал о сохраняющейся диспропорции в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По словам Турчака, мобилизованный боец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, а контрактник — только на передовой.
"Так и надо сделать", — сказал Путин в ответ на предложение устранить эту диспропорцию.
Турчак на встрече также затронул вопрос о единых мерах поддержки участников спецоперации и их семей.
«

"(Нужно. — Прим. ред.) обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борются за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине. Это принципиальный вопрос. Нужно, безусловно, добиться этого равенства", — указал президент.

Призыв по частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения при спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинАндрей ТурчакРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала