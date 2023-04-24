Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО
Президент Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе и в денежном довольствии.
Глава государства провел рабочую встречу с первым зампредом Совета Федерации, руководителем рабочей группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком, который рассказал о сохраняющейся диспропорции в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По словам Турчака, мобилизованный боец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, а контрактник — только на передовой.
"Так и надо сделать", — сказал Путин в ответ на предложение устранить эту диспропорцию.
Турчак на встрече также затронул вопрос о единых мерах поддержки участников спецоперации и их семей.
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"(Нужно. — Прим. ред.) обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борются за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине. Это принципиальный вопрос. Нужно, безусловно, добиться этого равенства", — указал президент.
Призыв по частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения при спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.