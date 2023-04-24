https://ria.ru/20230424/denge-1867246918.html
В Приамурье зарегистрировали первый за три года случай лихорадки денге
В Приамурье зарегистрировали первый за три года случай лихорадки денге - РИА Новости, 24.04.2023
В Приамурье зарегистрировали первый за три года случай лихорадки денге
Первый случай лихорадки денге за последние три года зарегистрировали в Амурской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T04:18
2023-04-24T04:18
2023-04-24T04:28
амурская область
таиланд
благовещенск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр – РИА Новости. Первый случай лихорадки денге за последние три года зарегистрировали в Амурской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В предыдущий раз лихорадка Денге регистрировалась в Приамурье в 2020 году – ее также "привезли" туристы. В ведомстве напомнили жителям региона, что передают вирус исключительно комары, которые обитают преимущественно в тропических странах. От человека к человеку инфекция не передается. Отдыхающие, как правило, заболевают из-за несоблюдения простых мер безопасности. Использование обычных репеллентов помогло бы уберечься от укусов комаров.
https://ria.ru/20230313/likhoradka-1857452607.html
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амурская область, таиланд, благовещенск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Амурская область, Таиланд, Благовещенск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Приамурье зарегистрировали первый за три года случай лихорадки денге
В Амурской области зарегистрировали первый за последние три года случай лихорадки денге