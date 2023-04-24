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Ветеран Сталинградской и Курской битв умер в Красноярске - РИА Новости, 24.04.2023
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15:33 24.04.2023 (обновлено: 15:39 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/bystrov-1867375863.html
Ветеран Сталинградской и Курской битв умер в Красноярске
Ветеран Сталинградской и Курской битв умер в Красноярске - РИА Новости, 24.04.2023
Ветеран Сталинградской и Курской битв умер в Красноярске
Ветеран Великой Отечественной войны Борис Быстров, участвовавший в боях под Сталинградом и Курской битве, скончался в Красноярске, не дожив до своего столетия... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:33
2023-04-24T15:39
красноярск
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Быстров, участвовавший в боях под Сталинградом и Курской битве, скончался в Красноярске, не дожив до своего столетия всего несколько месяцев, сообщает телеграм-канал администрации Свердловского района. "Скончался ветеран Великой Отечественной Войны Быстров Борис Иванович. До своего 100-летия он не дожил несколько месяцев", - говорится в сообщении. Борис Быстров родился 7 ноября 1923 года в Красноярске. Он участвовал в боях под Сталинградом, в Курской битве, освобождении Молдавии. Ветеран трижды попадал в окружение и трижды выходил и него. Также участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. День Победы, 9 мая, встретил в Праге. Долгие годы Борис Иванович занимался патриотическим воспитанием молодежи.
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красноярск, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Красноярск, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
Ветеран Сталинградской и Курской битв умер в Красноярске

Ветеран Сталинградской и Курской битв Борис Быстров умер в Красноярске на сотом году жизни

© Фото : Прокуратура Красноярского краяВетеран Великой Отечественной войны Борис Иванович Быстров
Ветеран Великой Отечественной войны Борис Иванович Быстров - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Прокуратура Красноярского края
Ветеран Великой Отечественной войны Борис Иванович Быстров. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Быстров, участвовавший в боях под Сталинградом и Курской битве, скончался в Красноярске, не дожив до своего столетия всего несколько месяцев, сообщает телеграм-канал администрации Свердловского района.
"Скончался ветеран Великой Отечественной Войны Быстров Борис Иванович. До своего 100-летия он не дожил несколько месяцев", - говорится в сообщении.
Борис Быстров родился 7 ноября 1923 года в Красноярске. Он участвовал в боях под Сталинградом, в Курской битве, освобождении Молдавии. Ветеран трижды попадал в окружение и трижды выходил и него. Также участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. День Победы, 9 мая, встретил в Праге. Долгие годы Борис Иванович занимался патриотическим воспитанием молодежи.
 
КрасноярскОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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