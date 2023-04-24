https://ria.ru/20230424/bystrov-1867375863.html

Ветеран Сталинградской и Курской битв умер в Красноярске

Ветеран Сталинградской и Курской битв умер в Красноярске - РИА Новости, 24.04.2023

Ветеран Сталинградской и Курской битв умер в Красноярске

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Быстров, участвовавший в боях под Сталинградом и Курской битве, скончался в Красноярске, не дожив до своего столетия... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:33

2023-04-24T15:33

2023-04-24T15:39

красноярск

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Быстров, участвовавший в боях под Сталинградом и Курской битве, скончался в Красноярске, не дожив до своего столетия всего несколько месяцев, сообщает телеграм-канал администрации Свердловского района. "Скончался ветеран Великой Отечественной Войны Быстров Борис Иванович. До своего 100-летия он не дожил несколько месяцев", - говорится в сообщении. Борис Быстров родился 7 ноября 1923 года в Красноярске. Он участвовал в боях под Сталинградом, в Курской битве, освобождении Молдавии. Ветеран трижды попадал в окружение и трижды выходил и него. Также участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. День Победы, 9 мая, встретил в Праге. Долгие годы Борис Иванович занимался патриотическим воспитанием молодежи.

красноярск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

красноярск, общество, великая отечественная война (1941-1945)