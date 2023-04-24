https://ria.ru/20230424/bystrov-1867375863.html
Ветеран Сталинградской и Курской битв умер в Красноярске
Ветеран Сталинградской и Курской битв умер в Красноярске - РИА Новости, 24.04.2023
Ветеран Сталинградской и Курской битв умер в Красноярске
Ветеран Великой Отечественной войны Борис Быстров, участвовавший в боях под Сталинградом и Курской битве, скончался в Красноярске, не дожив до своего столетия... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:33
2023-04-24T15:33
2023-04-24T15:39
красноярск
общество
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867374835_0:52:800:502_1920x0_80_0_0_eb4234e3f53bc0a6710d1ff8a070584f.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Быстров, участвовавший в боях под Сталинградом и Курской битве, скончался в Красноярске, не дожив до своего столетия всего несколько месяцев, сообщает телеграм-канал администрации Свердловского района. "Скончался ветеран Великой Отечественной Войны Быстров Борис Иванович. До своего 100-летия он не дожил несколько месяцев", - говорится в сообщении. Борис Быстров родился 7 ноября 1923 года в Красноярске. Он участвовал в боях под Сталинградом, в Курской битве, освобождении Молдавии. Ветеран трижды попадал в окружение и трижды выходил и него. Также участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. День Победы, 9 мая, встретил в Праге. Долгие годы Борис Иванович занимался патриотическим воспитанием молодежи.
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867374835_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_11595324f09cbb028bf37873173bf186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Красноярск, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
Ветеран Сталинградской и Курской битв умер в Красноярске
Ветеран Сталинградской и Курской битв Борис Быстров умер в Красноярске на сотом году жизни