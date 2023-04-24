https://ria.ru/20230424/briks-1867312115.html

Песков прокомментировал сообщения о приглашении Путина на саммит БРИКС

Песков прокомментировал сообщения о приглашении Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 24.04.2023

Песков прокомментировал сообщения о приглашении Путина на саммит БРИКС

Приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС есть, ближе к делу будут приниматься соответствующие решения, Россия считает это объединение важным и РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:37

2023-04-24T12:37

2023-04-24T12:49

брикс

политика

владимир путин

россия

юар

китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС есть, ближе к делу будут приниматься соответствующие решения, Россия считает это объединение важным и будет активно в нем участвовать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается приглашений, да, действительно, они есть... Ближе к делу будут приниматься соответствующие решения. Но в любом случае Россия будет активно в этом участвовать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получил ли президент РФ Владимир Путин приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в августе.Он также добавил, что Россия продолжает принимать участие в работе БРИКС.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о присутствии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. Саммит блока должен состояться в августе 2023 года.

https://ria.ru/20230421/briks-1866887331.html

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юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, политика, владимир путин, россия, юар, китай, дмитрий песков