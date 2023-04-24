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Песков прокомментировал сообщения о приглашении Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 24.04.2023
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12:37 24.04.2023 (обновлено: 12:49 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/briks-1867312115.html
Песков прокомментировал сообщения о приглашении Путина на саммит БРИКС
Песков прокомментировал сообщения о приглашении Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 24.04.2023
Песков прокомментировал сообщения о приглашении Путина на саммит БРИКС
Приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС есть, ближе к делу будут приниматься соответствующие решения, Россия считает это объединение важным и РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:37
2023-04-24T12:49
брикс
политика
владимир путин
россия
юар
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС есть, ближе к делу будут приниматься соответствующие решения, Россия считает это объединение важным и будет активно в нем участвовать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается приглашений, да, действительно, они есть... Ближе к делу будут приниматься соответствующие решения. Но в любом случае Россия будет активно в этом участвовать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получил ли президент РФ Владимир Путин приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в августе.Он также добавил, что Россия продолжает принимать участие в работе БРИКС.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о присутствии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. Саммит блока должен состояться в августе 2023 года.
https://ria.ru/20230421/briks-1866887331.html
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брикс, политика, владимир путин, россия, юар, китай, дмитрий песков
БРИКС, Политика, Владимир Путин, Россия, ЮАР, Китай, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения о приглашении Путина на саммит БРИКС

Песков: в Кремле объединение БРИКС считают важным и будут активно участвовать в нем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС есть, ближе к делу будут приниматься соответствующие решения, Россия считает это объединение важным и будет активно в нем участвовать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается приглашений, да, действительно, они есть... Ближе к делу будут приниматься соответствующие решения. Но в любом случае Россия будет активно в этом участвовать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получил ли президент РФ Владимир Путин приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в августе.
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Он также добавил, что Россия продолжает принимать участие в работе БРИКС.
«
"Мы считаем это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается... Интерес к работе этого объединения проявляет всё больше и больше государств. Поэтому работа будет продолжаться на всех уровнях. И на экспертом, и на высоком, и на высшем. Россия будет продолжать участвовать", - заключил пресс-секретарь главы государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о присутствии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. Саммит блока должен состояться в августе 2023 года.
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БРИКСПолитикаВладимир ПутинРоссияЮАРКитайДмитрий Песков
 
 
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