Песков прокомментировал сообщения о приглашении Путина на саммит БРИКС
Песков: в Кремле объединение БРИКС считают важным и будут активно участвовать в нем
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС есть, ближе к делу будут приниматься соответствующие решения, Россия считает это объединение важным и будет активно в нем участвовать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается приглашений, да, действительно, они есть... Ближе к делу будут приниматься соответствующие решения. Но в любом случае Россия будет активно в этом участвовать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получил ли президент РФ Владимир Путин приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в августе.
Он также добавил, что Россия продолжает принимать участие в работе БРИКС.
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"Мы считаем это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается... Интерес к работе этого объединения проявляет всё больше и больше государств. Поэтому работа будет продолжаться на всех уровнях. И на экспертом, и на высоком, и на высшем. Россия будет продолжать участвовать", - заключил пресс-секретарь главы государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о присутствии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. Саммит блока должен состояться в августе 2023 года.